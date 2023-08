Gli strani furti di colla per dentiere a Sorrento: è il terzo in due mesi A finire in manette, a Sorrento, è stato una 19enne che ha rubato colla per dentiere. È il terzo furto di questo tipo in due mesi in Penisola Sorrentina.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un fenomeno al quale le forze dell'ordine non riescono ancora a dare una spiegazione plausibile quello che, da due mesi a questa parte, si sta verificando in Penisola Sorrentina: si tratta del furto di colla per dentiere. Negli ultimi due mesi, infatti, sono stati tre gli episodi che hanno visto "sparire" dagli scaffali dei supermercati questo prodotto; l'ultimo, in ordine di tempo, è andato in scena a Sorrento nel pomeriggio di ieri, martedì 22 agosto.

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un supermercato in corso Italia, nella nota città costiera del Napoletano, e hanno arrestato una ragazza di 19 anni, originaria della Turchia e senza fissa dimora: nel suo zaino, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 35 tubetti di colla per dentiere, del valore commerciale di 265 euro. La merce è stata restituita al supermercato, mentre la 19enne è stata ristretta in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

A giugno erano stati arrestati due giovani

Come detto, quello di ieri pomeriggio è solo l'ultimo episodio legato ai furti di colla per dentiere a Sorrento. Nello scorso mese di giugno, le forze dell'ordine hanno arrestato dapprima un 25enne e poi un 24enne, entrambi sorpresi in supermercati della città a rubare il prodotto. Nell'ultimo caso, il 24enne era stato sorpreso dai carabinieri a rubare circa 260 euro di colla per dentiere. Non è ancora chiara la motivazione dietro questo fenomeno, che sembrerebbe non essere ristretto soltanto alla Penisola Sorrentina, ma starebbe dilagando in tutta Italia.