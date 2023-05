Gli invitati al matrimonio sono in ritardo, la sposa se ne va al museo È accaduto ad Acerra, nella provincia di Napoli. La sala in cui è stato celebrato il matrimonio era di fianco a una sala del museo nel Castello Baronale della città.

A cura di Valerio Papadia

È comune, durante un matrimonio, che gli invitati, sia prima che dopo il rito in chiesa, attendano (a volte anche per lungo tempo) gli sposi. Ma può succedere anche il contrario, come accaduto ad Acerra, nella provincia di Napoli: gli invitati erano in ritardo per la celebrazione del matrimonio, e allora la sposa ha pensato bene di andare a farsi un giro al museo. La curiosa vicenda è accaduta oggi, venerdì 19 maggio, al Castello Baronale di Acerra: il matrimonio civile era previsto, infatti, accanto a due nuove sale della struttura, che ospita anche un complesso museale e che sono state di recente allestite per il museo multimediale acerrano.

E così, in abito bianco, la sposa, stanca di aspettare gli invitati, si è aggirata tra i monitor e le installazioni del museo, attirando l'attenzione e la curiosità dei visitatori presenti, tra cui anche molte scolaresche in gita. Soltanto quando gli invitati sono finalmente arrivati, la sposa si è recata nella sala in cui era previsto ed è convolata a nozze.

Il museo multimediale che sorge nel Castello Baronale di Acerra è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre il sabato e la domenica è visitabile anche dalle 17 alle 20. All'interno, monitor interattivi raccontano la storia di Acerra, con approfondimenti dei reperti e dei manufatti conservati nel castello; alcuni video, inoltre, sono dedicati all'eccidio di Acerra del 1943, per il quale la città della provincia di Napoli è stata insignita anche della Medaglia d'Oro al Merito Civile.