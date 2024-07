video suggerito

Ancora ritardi lungo la Battipaglia-Sapri dopo lo svio dei carri di un treno merci Trenitalia fa sapere si avere “incrementato l’assistenza”, ma i ritardi sui treni tra Campania e Calabria possono arrivare fino a 40 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora disagi lungo la linea Battipaglia-Sapri, dopo lo svio di alcuni carri di un treno merci nei pressi della stazione ferroviaria di Centola, in provincia di Salerno, avvenuto alcuni giorni fa. A risentirne sono soprattutto i treni che collegano la Campania e la Calabria, ovvero Frecce, Intercity e regionali. Al momento, fa sapere Trenitalia, la tratta funziona su un unico binario e questo potrebbe "generare ritardi fino a 40 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni", si legge in una nota dell'azienda ferroviaria.

"Dall’inizio dell’interruzione dello scorso 9 luglio, Trenitalia ha incrementato l'assistenza nelle stazioni e nelle biglietterie del tratto interessato e ha informato preventivamente i viaggiatori via sms ed e-mail sulle modifiche del viaggio attraverso il servizio di Smart Caring", prosegue l'azienda, "Inoltre, nel fine settimana, sono previsti presidi di assistenza alla clientela e di FS Security a supporto dei viaggiatori nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri. Trenitalia invita i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione".

Quella interessata è una tratta particolarmente trafficata, soprattutto nel fine settimana e in particolare da chi si sposta per raggiungere il mare. Al momento non si conoscono le tempistiche del ripristino della tratta nel pieno delle sue funzionalità.