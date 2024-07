video suggerito

"Al Bosco di Capodimonte alberi abbattuti per fare parcheggio". Ma il Museo replica: "È falso" Polemica sui lavori al Bosco di Capodimonte. Il consigliere comunale Gennaro Esposito chiede chiarimenti alla Soprintendenza. La Direzione del Museo: "Tutto in regola, lavori autorizzati. Non è un parcheggio"

A cura di Pierluigi Frattasi

“Alcuni cittadini mi hanno inviato le foto dalle quali emerge che un’area adiacente al galoppatoio del Real Bosco di Capodimonte sarebbe stata spianata mediante abbattimento di alcuni alberi, anche di discrete dimensioni, per la realizzazione di un parcheggio”. Non nasconde la preoccupazione il consigliere comunale Gennaro Esposito, avvocato di professione, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, ed esponente di Azione nell'assise di via Verdi, dove presiede anche la commissione Sport.

Esposito, dopo aver ricevuto segnalazioni dai cittadini, ha inviato una richiesta di chiarimento sulla vicenda alla Direzione del Museo del Real Bosco di Capodimonte, alla Soprintendenza ai Beni Culturali, al Comune di Napoli e per conoscenza anche alla Procura della Repubblica per fare piena luce su quanto denunciato dai frequentatori del bosco. Insomma, non un'accusa, ma una richiesta di informazioni.

A stretto giro, però, arriva anche la risposta della Direzione del Museo, guidata dal direttore Eike Schmidt, che a Fanpage.it smentisce categoricamente che nel bosco si stia realizzando un nuovo parcheggio. Si tratterebbe, invece, di un cantiere previsto dai fondi del Pnrr e con tutte le autorizzazioni.

La segnalazione in consiglio sui lavori al Bosco di Capodimonte

Ma cosa scrive il consigliere Gennaro Esposito nella lettera? L'oggetto della missiva, corredata da numerose fotografie, è una “segnalazione abbattimento alberi e realizzazione area parcheggio Real Bosco di Capodimonte – attraversamento di veicoli”.

Di seguito il contenuto della lettera:

Porto a conoscenza a codeste spettabili Autorità che alcuni cittadini mi hanno inviato le foto che si allegano, dalle quali emerge che un’area, adiacente al galoppatoio del Real Bosco di Capodimonte, è stata spianata mediante abbattimento di alcuni alberi, anche di discrete dimensioni, per la realizzazione di un parcheggio (foto da 1 a 7), mediante posa in opera di brecciolino, con un conseguente mutamento dello stato dei luoghi. Tenuto conto del valore storico/paesaggistico del Bosco di Capodimonte, è evidente che l’abbattimento delle alberature dovrebbe essere stata autorizzata ai sensi dell’art. 159 del Dl.gsv 22.01.2004, n. 42, la cui valutazione dovrebbe essere stata svolta con applicazione di rigorosi principi volti alla conservazione del paesaggio che probabilmente avrebbero dovuto sconsigliare l’abbattimento delle alberature. Inoltre, mi viene riferito che, in particolare dalle 7,00 alle 9,00, quando il personale parrebbe non essere ancora in servizio, vi è un attraversamento del Bosco di Capodimonte con auto probabilmente per evitare il traffico su via Miano, il che espone ad un uso improprio il sito di rilevante interesse storico/paesaggistico/monumentale (foto da 8 a 10).

E conclude:

Tenuto conto della scelta di realizzare un’area di parcheggio all’interno del sito, si chiede alle Autorità in indirizzo di verificare l’iter amministrativo che ha portato alla singolare decisione di realizzare un’area di parcheggio all’interno del Real Bosco di Capodimonte, con la collocazione di materiale (brecciolino bianco) che mal si concilia con la necessaria tutela del paesaggio nonché di adottare i dovuti provvedimenti volti ad impedire l’attraversamento di veicoli del sito storico. La presente si invia per conoscenza alla competente Procura della Repubblica affinché possa svolgere tutte le valutazioni del caso. Vi sarei grato se poteste riscontrare la presente affinché a mia volta possa rendere edotti i cittadini che mi hanno segnalato la vicenda, i quali vanno sicuramente incentivati alla partecipazione democratica ed alla tutela del patrimonio cittadino.

La smentita del Museo di Capodimonte

A stretto giro, però, arriva la smentita. La Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, in una nota, comunica:

"Le fotografie inviate non si riferiscono affatto alla costruzione di un parcheggio bensì all'allestimento di un'area di di cantiere per il progetto del PNRR – Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: Parchi e giardini – Real Bosco di Capodimonte – Governo evolutivo del patrimonio vegetale del bosco e del parco e recupero e miglioramento della fruizione in sicurezza della rete viaria, di accessi e calpestii". L'area fotografata, oltre ad ospitare i baraccamenti, atti a garantire il corretto andamento delle lavorazioni secondo i dettami della sicurezza previsti da normativa, viene utilizzata come area di stoccaggio del materiale vegetale derivante dalle potature e dalle sagomature. Il progetto è stato autorizzato in tutte le sue parti, e viene monitorato da tutte le autorità competenti".