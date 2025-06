video suggerito

Giuseppe Paduano è il nuovo capo dei Vigili del Fuoco a Napoli Giuseppe Paduano è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli. Oggi incontro in Prefettura con il Capo Dipartimento nazionale Visconti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano

Nominato il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli: è l'ingegnere Giuseppe Paduano, che si è insediato nella giornata di ieri. Paduano succede al Comandante Michele Mazzaro, che lo scorso dicembre ha lasciato il capoluogo partenopeo, dopo un anno e mezzo, per diventare Dirigente Generale e Direttore Regionale per la Puglia.

Vertice in Prefettura con il Capo Dipartimento Visconti

Questa mattina Paduano ha partecipato all'incontro in Prefettura, con il Prefetto Michele Di Bari, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Attilio Visconti, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania, ingegner Emanuele Franculli, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri. Il Procuratore Gratteri ha espresso "vivo apprezzamento per l’attività che i Vigili del Fuoco svolgono sul territorio della Città di Napoli".

Durante l'incontro è stato illustrato un innovativo sistema volto a potenziare il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'introduzione di uno speciale modulo polifunzionale che racchiude attrezzature e mezzi specifici, concepito per garantire massima operatività in contesti complessi e in aree e luoghi di difficile accesso. Questa piattaforma logistica, attualmente in fase sperimentale nel Comando di Napoli, è aviotrasportabile e può essere rapidamente dispiegata sui luoghi dell'intervento tramite la flotta aerea del Corpo. La sua versatilità la rende idonea anche a supportare specifiche attività della Procura. Al termine del periodo di valutazione, il progetto potrà essere esteso ad altri Comandi provinciali ed essere di ausilio ad altre Procure della Repubblica, rafforzando la sinergia operativa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Autorità Giudiziaria.

