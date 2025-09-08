Giuseppe Guarda muore a 31 anni in un incidente in moto. Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Il giovane è deceduto in un incidente stradale nel Casertano. Oggi, in occasione dei funerali a Piana di Monte Verna, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Aveva soltanto 31 anni Giuseppe Guarda, il giovane deceduto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Sant'Angelo d'Alife, nella provincia di Caserta. Il 31enne, che era alla guida della sua motocicletta Ducati sulla Strada Statale 158, per cause che sono ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo fuori strada. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Giuseppe Guarda non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.

Oggi i funerali di Giuseppe Guarda: proclamato il lutto cittadino

Il 31enne era originario di Piana di Monte Verna, piccola cittadina del Casertano, la cui comunità è sconvolta dalla sua morte. Oggi, lunedì 8 settembre, si svolgeranno i funerali di Giuseppe Guarda: per l'occasione, il sindaco, Stefano Lombardi, ha proclamato il lutto cittadino.

"Una enorme tragedia scuote la nostra comunità. Certi accadimenti appaiono privi di ogni logica, lasciandoci nello sconforto più totale. Le più alte forme di rispetto e di condivisione del dolore restano il silenzio e la preghiera. Un pensiero commosso alla mamma Caterina, al papà Claudio, al fratello, alla compagna Carmen. Come segno tangibile di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, in occasione delle esequie, che avranno luogo domani lunedì 8 settembre, proclamerò lutto cittadino" ha scritto il sindaco in una nota.