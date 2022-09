Giuseppe e Federico sposi: è la prima unione civile di Sapri. Il sindaco: “L’amore vince” A Sapri si sposano Giuseppe e Federico. Il sindaco: “Speriamo il Parlamento elimini il diverso trattamento dei cittadini che scelgono di unirsi per amore”

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Sapri si è celebrata questa mattina la prima unione civile cittadina: davanti alla statua della Spigolatrice (che in passato fu oggetto di feroci polemiche), il sindaco Antonio Gentile ha unito in matrimonio Giuseppe e Federico, che si sono sposati civilmente. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e parenti, ma anche di tanti cittadini che si sono uniti alle congratulazioni e ai festeggiamenti dei due giovani innamorati.

Il sindaco Antonio Gentile, che ha poi diffuso le immagini della splendida cerimonia, ha anche lanciato un messaggio affinché "presto il Parlamento italiano elimini il diverso trattamento dei cittadini che scelgono di unirsi per amore". Di fatto, una parità di diritti per le coppie che scelgono il matrimonio, a prescindere dal loro genere.

Auguri a Giuseppe e Federico che oggi hanno promesso il loro amore ufficializzandolo con il rito dell’unione civile. La prima unione civile nel nostro comune con la speranza che presto il Parlamento elimini il diverso trattamento dei cittadini che scelgono di unirsi per amore. Love wins.

Tantissimi i commenti sui social alle immagini condivise dal sindaco Antonio Gentile: tutti positivi e di contentezza, con i cittadini di Sapri ma anche di altri comuni che hanno voluto lasciare un saluto ai freschi sposi sotto le loro fotografie. "Tanta felicità", "Vi auguro una lunga vita piena d'amore", "Viva l'amore" i commenti più diffusi tra gli utenti dei social. E c'è anche chi si augura "che Sapri diventi per i wedding planner una meta favorita per i matrimoni civili". E chissà che in un futuro prossimo non possa davvero accadere, magari con una legge che garantisca davvero diritti uguali per tutti.