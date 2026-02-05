Giugliano, accoltella la compagna a schiena e gambe: donna operata d’urgenza

Ragazza accoltellata alla schiena e alla gamba dal compagno sull'Asse Mediano di Napoli, all'altezza di Giugliano in Campania. L'aggressore sarebbe un operatore sanitario di circa 30 anni, originario di Pozzuoli. Avrebbe assalito la donna con un coltello, colpendola più volte e ferendola gravemente. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale, presso il Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L'aggressione sarebbe avvenuta a cavallo della mezzanotte tra il 4 e il 5 febbraio, al culmine di una lite. Ma la dinamica è ancora da chiarire. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato di Castel Volturno, sotto il coordinamento della Questura di Caserta.

L'aggressione al culmine di una lite

L'aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe un lavoratore impiegato in un grande ospedale napoletano. Anche lui sarebbe rimasto ferito e ricoverato all'ospedale di Aversa, in provincia di Caserta, dalla stessa polizia. Qui il personale sanitario gli avrebbe diagnosticato una ferita al petto da taglio e una alla mano. Non è chiaro come possa essersele procurate. Non si esclude che possa essersi ferito da solo, durante la colluttazione. La donna operata sarebbe fuori pericolo di vita. Avrebbe riportato diverse ferite lacero contuse in diverse parti del corpo, comprese le gambe e la schiena. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. I poliziotti hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.