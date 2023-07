Giugliano, 17enne in scooter travolge anziano, l’uomo ricoverato: è grave Il fatto è avvenuto nella centrale via Dante a Giugliano, comune dell’entroterra napoletano. L’anziano è in prognosi riservata.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in Via Dante per un incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, un 17enne in sella ad uno scooter avrebbe investito un 70enne.

L’anziano è stato portato in ospedale ed è stato ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.