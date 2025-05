Giro d’Italia a Napoli, a che ora riaprono le strade al traffico

video suggerito

La tappa napoletana del Giro d'Italia 2025 ha portato grande entusiasmo fra gli addetti ai lavori e gli appassionati di ciclismo, come sempre accade in questi casi. Tuttavia insieme all'evento sportivo c'è anche una possente macchina organizzativa e un importante piano traffico che devono muoversi in parallelo: è fondamentale che gli atleti trovino le strade della tappa libere e in condizioni tali da non mettere a rischio l'incolumità dei ciclisti. Napoli è la località d'arrivo della tappa e per giungere nel capoluogo campano è stato messo in campo un importante piano traffico. Mentre la tappa è in corso la domanda di molti è: quando riaprono le strade?

Non c'è una risposta unica. C'è però un elemento da non trascurare. In tutte le ordinanze si usa questa formula «tutti i divieti sono validi fino a cessate esigenze». Che significa? Che potrebbero sì essere revocati in anticipo a seconda delle necessità legate allo svolgimento dell'evento, ma anche dilatati in caso di ritardi nella tappa dovuti a inconvenienti o incidenti.

Le ordinanze comunali di Napoli e della città metropolitana forniscono gli orari delle riaperture di ogni strada. Va considerato dunque l'elemento aleatorio dovuto al possibile prolungamento delle chiusure.

Divieti di transito veicolare

Dalle 5:00 alle 23:00 (fino a cessate esigenze):

Viale Anton Dohrn

Via Francesco Caracciolo (da viale Anton Dohrn a piazza Vittoria)

Via Partenope (da piazza Vittoria a via Alessandro Dumas Padre)

Dalle 6:00 alle 20:00 (fino a cessate esigenze):

Via Caracciolo (da via Tommaso Campanella a piazza della Repubblica), con corsia di emergenza per residenti.

Dalle 6:00 alle 18:00 (fino a cessate esigenze):

Carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l'edificio del Comiliter

Via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (circolazione a senso unico alternato, con alcune eccezioni per veicoli autorizzati).

Divieti di sosta con rimozione forzata:

Dalle 18:00 del 14 maggio alle 22:30 del 15 maggio (fino a cessate esigenze):

Via Cesario Console

Dalle 18:00 del 14 maggio alle 20:00 del 15 maggio (fino a cessate esigenze):

Via Riviera di Chiaia (sosta con rimozione sui lati specificati)

Altri divieti:

Dalle 14:00 alle 18:00 (fino a cessate esigenze):

Divieto di transito veicolare in diverse strade del centro di Napoli, tra cui via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Partenope.

Sospensione degli attraversamenti pedonali in diverse strade del centro.

Dalle 18:00 del 14 maggio alle 18:00 del 15 maggio (fino a cessate esigenze):

Divieto di sosta in via Chiatamone (sul lato sinistro).

Ordinanze aggiuntive:

Divieto di transito e sosta anche su via Provinciale di Caserta (dalle 14:00 alle 18:00) e divieto di sosta su ambo i lati (dalle 18:00 del 14 maggio alle 18:00 del 15 maggio).

Eccezioni: I veicoli autorizzati dall'organizzazione dell'evento e i veicoli dei residenti potranno circolare nelle aree soggette a restrizioni seguendo le apposite corsie d'emergenza o altre indicazioni fornite.