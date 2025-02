video suggerito

Giro d’Italia 2025, 3,1 milioni di euro per rifare le strade a Napoli Dalla Città Metropolitana 3,1 milioni per rifare le strade del Napoletano interessate dal Giro d’Italia. Portarlo a Napoli nel 2025 è costato 300mila euro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre milioni e 100mila euro dalla Città Metropolitana di Napoli per rifare le strade della provincia dove passerà il 108° Giro d'Italia. In Campania quest'anno ci sarà una sola tappa, da Potenza a Napoli, con passaggi anche allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco e al Parco Verde di Caivano. Sono numerosi i comuni dell'area metropolitana di Napoli attraversati dalla carovana rosa: Acerra, Afragola, Brusciano, Cardito, Caivano, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Crispano, Casamarciano, Frattamaggiore, Frattaminore, Nola, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d’Arco, San Vitaliano, Tufino, Volla. Saranno poi gli uffici tecnici comunali a segnalare alla Città Metropolitana le strade da rifare.

Portare il Giro d'Italia a Napoli nel 2025 è costato 300mila euro

Portare la tappa del 108° Giro d’Italia sul territorio metropolitano di Napoli nel 2015 è costato 300 mila euro, si legge nella delibera, per far fronte agli oneri contrattuali nei confronti della società organizzatrice RCS Sport. Soldi trasferiti dalla Città Metropolitana al Comune di Napoli, che è la città tappa. Questa mattina è stato firmato dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e dai Sindaci dei Comuni attraversati dalla tappa il Protocollo d’Intesa per la migliore riuscita della tappa con arrivo a Napoli, la sesta della 108ª edizione della Corsa rosa, prevista per il prossimo 15 maggio. Consegnato ai Comuni il percorso ufficiale come varato da RCS Sport. Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si tratta di “un'opportunità di valorizzazione non solo della città di tappa, Napoli, ma anche dei comuni. Necessario prepararci al meglio”.

All’evento sono intervenuti anche il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, anche in veste di Sindaco di Cardito, il Consigliere Metropolitano Delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella, Marco Antonio Del Prete e Giuseppe Bencivenga, nella doppia veste di Consiglieri metropolitani e Sindaci rispettivamente di Frattamaggiore e Frattaminore, oltre ai Consiglieri metropolitani Domenico Esposito Alaia, Antonio Caiazzo e Giuseppe Sommese.

Leggi anche La Presidente della Slovenia a Napoli, divieto di sosta e fermata in diverse strade di Chiaia

Giro d'Italia, 3,1 milioni per rifare le strade a Napoli

Tra i vari punti dell’intesa, l’impegno della Città Metropolitana a intervenire non solo sulle arterie stradali di propria competenza, ma anche direttamente sui tratti comunali per risolvere eventuali carenze manutentive segnalate dagli incaricati di RCS, di concerto con i tecnici dell’Ente metropolitano e dei Comuni, per assicurare la massima efficienza delle strade per un corretto svolgimento della corsa. Già stanziato un milione e mezzo di euro, cui si aggiungeranno un altro milione e 600mila, per un totale di tre milioni e 100mila euro.

“Il Giro d’Italia – ha affermato il Sindaco Manfredi – è un formidabile strumento di promozione territoriale e rappresenta un’opportunità di valorizzazione non solo della città di tappa, Napoli, ma anche dei Comuni attraversati dal passaggio della corsa che avranno modo di promuovere le proprie bellezze locali attraverso i media nazionali e internazionali, oltre che di incentivare la crescita culturale attraverso la diffusione dei valori dello sport in un clima di coesione sociale. Per cui è doveroso, da parte di tutti, lavorare per farci trovare preparati al meglio”.

Il percorso dei ciclisti nel Napoletano

Nel corso della cerimonia di firma del protocollo è stato anche consegnato a ciascun comune il percorso ufficiale, così come licenziato da RCS. Raggiunta l’area metropolitana di Napoli dall’Irpinia all’altezza di Tufino e Casamarciano, la carovana rosa attraverserà Nola e il Nolano, sfilerà accanto allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in segno di vicinanza al settore dell’automotive e si inoltrerà nell’area nord, toccando, tra gli altri, i comuni di Afragola, Cardito e Caivano, dove passerà nel Parco Verde davanti all’istituto superiore ‘Francesco Morano’ diretto dalla preside-coraggio Eugenia Carfora (che ha ispirato anche una fiction interpretata da Luisa Ranieri, “La preside”, per l’appunto, prossimamente sulle reti RAI) fino a raggiungere lo splendido Lungomare di Napoli, uno dei più belli al mondo, dove si disputerà la volata finale sullo sfondo di Castel dell’Ovo, nell’abbraccio del Golfo.