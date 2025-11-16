Girano con due grosse asce nel portabagagli dell’auto: un ragazzo e una ragazza denunciati a Pozzuoli

Controlli dei carabinieri durante la movida del weekend a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Oltre a denunce e sequestri, non sono mancati gli arresti: due giovani sono finiti in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Le asce sequestrate dai carabinieri a Pozzuoli

Un servizio ad ampio raggio di controllo del territorio durante la movida del fine settimana quello messo in campo dai carabinieri a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma della locale compagnia hanno scandagliato le strade della città flegrea frequentate nel weekend da giovani e giovanissimi, effettuando arresti, denunce e sequestri. Di particolare impatto quanto scoperto dai carabinieri durante alcuni controlli in via Domitiana: un ragazzo e una ragazza residenti a Giugliano sono stati fermati a bordo della propria auto e trovati in possesso di marijuana e di 1.175 euro in contanti. Grande è stata la sorpresa dei militari quando, perquisendo il bagagliaio della vettura, hanno trovato due grosse asce: i due ragazzi sono così stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, mentre droga, denaro e asce sono stati sequestrati.

Una denuncia è scattata anche per un ragazzo di 22 anni, sorpreso in via Severini in possesso di una mazza da baseball di 61 centimetri. I carabinieri hanno denunciato poi anche 21enne che, in via Madonna del Pantano, si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol o stupefacenti. Infine, due persone sono state denunciate per guida senza patente con recidiva nel biennio o revocata.

Due arresti per possesso di droga ai fini di spaccio

Durante i controlli nella movida puteolana non sono mancati gli arresti: due giovani sono finiti in manette. In via Alvaro, i carabinieri hanno individuato i due, un 24enne e un 26enne, che sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish, per un totale di 74 grammi, nonché di denaro contante: stupefacenti e soldi sono stati sequestrati, mentre i due giovani sono stati arrestati e sono in attesa di giudizio.