video suggerito

Gira con una pistola giocattolo, ma i proiettili sono veri: 19enne incensurato arrestato nel Napoletano Allarme nel Napoletano per la diffusione di armi tra i giovani. I carabinieri hanno arrestato un 19enne incensurato a Castellammare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gira in strada armato con una pistola giocattolo, ma l'arma è modificata e i proiettili sono veri. Nei guai un ragazzo di 19 anni, incensurato, del Napoletano. Il giovane, sorpreso durante un controllo dei carabinieri a Castellammare di Stabia, con l'arma in tasca, pronta a sparare, è stato arrestato. I militari dell'Arma hanno poi deciso di estendere la perquisizione anche a casa del 19enne. Lì sono stati trovati e sequestrati 113 grammi di hashish e un altro caricatore con 7 colpi. A quel punto, per il ragazzo, è scattato l'arresto: dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e detenzione di droga a fini di spaccio.

La pistola giocattolo era modificata

Ed è ancora allarme nel Napoletano per la diffusione di armi micidiali, in particolare tra giovani e giovanissimi. Pistole a volte giocattolo a volte vere, ma tutte in grado di sparare e di uccidere. Nelle ultime settimane nella provincia di Napoli sono morti tre ragazzi con meno di 20 anni, uccisi da colpi di arma da fuoco. Una strage di giovani che ha scosso tutta la comunità. L'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha lanciato un appello per disarmare la città.

L'ultimo sequestro, come detto, è avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, nell'ambito dei controlli dei carabinieri su movida, giovani, armi e droga. I militari sono impegnati nei controlli notturni in tutta la provincia, non solo a Napoli, nell’ambito dei servizi volti al controllo dei giovani per frenare la diffusione di armi. Sono le 4 del mattino e ci troviamo a Castellammare di Stabia. I militari della locale compagnia stanno setacciando la zona e osservano i ragazzi della movida quando salta all’occhio un giovane che passeggia a via Napoli.

Ha 19 anni – poi si accerterà che è anche incensurato – e il suo atteggiamento cambia quando vede i carabinieri. Il controllo appare scontato e inizia la perquisizione. Agganciata alla cinta dei jeans un’arma. Si tratta di una pistola giocattolo modificata con all’interno un caricatore pieno di 15 colpi calibro 9×17. Il 19enne, come detto, è stato poi arrestato.