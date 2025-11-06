Gira con 23 chili di cocaina purissima nel bagagliaio dell’auto: donna di 40 anni arrestata nel Napoletano

Una donna di 40 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri a Tufino, nella provincia di Napoli: nel bagagliaio della sua auto c’erano 23 chili e 200 grammi di cocaina purissima.

La cocaina sequestrata dai carabinieri a Tufino (Napoli)

Il traffico dell'ora di punta, si sa, può essere implacabile e costringerti a stare fermo per interminabili minuti, se non addirittura per ore. Ha destato più di un sospetto, allora, la manovra di una 40enne che, nonostante il traffico congestionato, ha accelerato, cercando di allontanarsi in fretta: a notare la scena, però, c'erano anche i carabinieri, che hanno deciso di perquisire l'auto, rinvenendo 23 chili e 200 grammi di cocaina purissima e arrestando la 40enne.

La storia arriva da Tufino, cittadina della provincia di Napoli. Nel traffico bloccato dell'ora di punta, lungo la Strada Provinciale che porta a Nola, la 40enne – originaria della Polonia e già nota alle forze dell'ordine – è ferma. Nota, però, che incolonnati nel traffico ci sono anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Nola; la 40enne, allora, si agita e decide di accelerare. I militari accendono lampeggiante e sirena e fermano repentinamente la donna che, durante il controllo, suda ed è agitata.

Insospettiti da quell'atteggiamento, i carabinieri perquisiscono la vettura: è nel bagagliaio che trovano, così, 20 panetti sottovuoto di cocaina finissima, ancora da tagliare, destinata verosimilmente alle piazze di spaccio della provincia partenopea. Al termine del controllo, pertanto, la 40enne è stata arrestata e portata nel carcere di Salerno, in attesa di giudizio.