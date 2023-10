“Giovanotto, documenti”: ma lui prende una mazza ed aggredisce i carabinieri Un 23enne di Casal di Principe ha aggredito con un bastone di legno i carabinieri che avevano scoperto che la sua auto fosse senza assicurazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha minacciato ed aggredito con una mazza di legno estratta dal proprio bagaglio dell'auto i carabinieri, "colpevoli" solo di avergli chiesto i documenti dopo aver scoperto che la sua vettura era senza assicurazione. Un 23enne di Casal di Principe, nel Casertano, è stato così bloccato, grazie al supporto di una seconda volante, e quindi denunciato dai militari dell'Arma: si trova ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rispondere davanti all'autorità giudiziaria del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, lunedì 16 ottobre, in via Vaticale, nel pieno centro di Casal di Principe, in provincia di Caserta.

I carabinieri della compagnia casalese stavano controllando le vettura in sosta, quando una di queste è risultata senza copertura assicurativa: a quel punto, hanno atteso l'arrivo del conducente per i controlli di rito. Quando dopo pochi minuti il 23enne è arrivato, i militari dell'Arma gli hanno chiesto i documenti, ma qui hanno dovuto fare i conti con una reazione spropositata del giovane, che con fare nervoso e particolarmente intollerante verso i controlli, ha prima iniziato ad insultare le forze dell'ordine, per poi estrarre un bastone di legno dal bagaglio e con questo ha cercato di colpirli ripetutamente. Grazie anche all'intervento di una seconda pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia di Casal di Principe, l'uomo è stato bloccato, calmato e portato ai domiciliari, dove è ora in attesa di apparire di fronte all'attività giudiziaria, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.