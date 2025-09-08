napoli
Giovanni Marchionni morto sullo yacht: monossido di carbonio escluso da nuova perizia

Nuova perizia sullo yacht su cui è morto il 21enne Giovanni Marchionni: i test hanno escluso la presenza di monossido di carbonio. Sul decesso indaga la Procura di Tempio Pausania per omicidio colposo.
A cura di Nico Falco
Ad uccidere Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli (Napoli) trovato senza vita su uno yacht in Costa Smeralda, non sarebbe stato il monossido di carbonio: una seconda perizia ha escluso la presenza di tracce del gas. I nuovi test sull'imbarcazione, effettuati alla fine della scorsa settimana, sono durati 12 ore e ribaltano il dato di quelli precedenti, quando era stato invece rilevato del monossido di carbonio: si è trattato di un falso positivo; tracce del gas non erano emerse nemmeno durante l'autopsia.

Sulla vicenda la Procura di Tempio Pausania indaga per omicidio colposo, al momento senza indagati. Nel corso degli accertamenti i periti hanno cercato anche tracce di acido solfidrico che, a differenza del monossido di carbonio, che è incolore e inodore, sarebbe compatibile con la puzza di cui avevano parlato alcuni testimoni: alcune tracce sono state trovate in una batteria aperta ma non nell'ambienta circostante. È stato infine disposto il campionamento dell'aria; la relazione finale dovrà essere presentata entro 90 giorni.

Il giovane skipper di Bacoli era stato trovato senza vita sull'imbarcazione, ormeggiata a Portisco, in Sardegna, l'8 agosto scorso; l'ipotesi era che fosse stato ucciso da gas velenosi che avrebbero saturato il locale in cui dormiva, ma la nuova perizia pare smentire questa teoria. Secondo i familiari, sostenuti anche dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, non si trovava lì in vacanza e nemmeno come ospite, come da voce inizialmente circolata, ma era al lavoro; su questo aspetto l'Inail ha aperto una indagine, al fine di appurare il motivo per cui fosse sullo yacht e se fosse inquadrato lavorativamente.

Cronaca
napoli
