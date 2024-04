Giovani ustionati al barbecue di Pasquetta, “bruciature anche su mani e viso: giovedì saranno operati”

video suggerito

Hanno 18, 22 e 45 anni i tre ustionati durante i barbecue di Pasquetta. Ricoverati al Reparto Grandi ustionati del Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Hanno bruciature su torace, mani e viso i tre giovani rimasti gravemente ustionati durante i barbecue di Pasquetta e ricoverati in Terapia Intensiva all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Tre uomini di 18, 22 e 45 anni che non si conoscono, ma che sono stati accomunati dalla vita. Uno è napoletano, il secondo di Massa Lubrense, il terzo viene da Aversa, in provincia di Caserta.

Tre incidenti domstici distinti, ma con dinamiche molto simili. In tutti e tre i casi, infatti, i pazienti sono rimasti ustionati da un ritorno di fiamma dovuto all'uso dell'alcol per accendere la brace. Nonostante gli appelli lanciati da vigili del fuoco e dallo stesso Cardarelli negli scorsi giorni, i tre sono rimasti vittime di un incidente purtroppo molto frequente nelle giornate di Pasquetta. Tre casi di ustionati per uso di alcol in uno stesso giorno sono tanti, considerando che il Cardarelli ne tratta circa 30 all'anno.

Saranno operati giovedì

Attualmente le loro condizioni sono considerate gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Al momento sono ricoverati nel reparto Grandi Ustionati del Cardarelli, che conta la presenza di numerosi chirurghi plastici. "Due pazienti hanno ustioni sul 20% del corpo – a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate – il terzo, più grave, sul 40% del corpo. Tutti hanno ustioni a torace, mani e viso. Giovedì tutti saranno oggetto di interventi per la rimozione della cute lesionata e per innesti di nuova cute. Non sono in pericolo di vita". Due pazienti giovani sono arrivati da Napoli e da Sorrento. Il terzo paziente è invece stato trasferito al Cardarelli dall’ospedale di Aversa, nel Casertano.