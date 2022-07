Giostra crollata a Palma Campania, dimessa dall’ospedale la bimba di 12 anni rimasta ferita La bambina, che insieme a una decina di adulti è rimasta ferita nel crollo di una giostra a Palma Campania, è già stata dimessa dall’ospedale Santobono.

A cura di Valerio Papadia

La giostra crollata a Palma Campania

Fortunatamente, nessuna delle persone rimaste ferite è in gravi condizioni. Poteva essere una tragedia, il crollo della giostra che, ieri sera, 10 luglio, ha seminato il panico in via Querce a Palma Campania, nella provincia di Napoli, ma per fortuna i feriti se la sono cavata con qualche contusione e tanto spavento. Una decina di adulti sono rimasti coinvolti nel crollo, più una bambina di 12 anni, che nella serata di ieri è stata ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli e che oggi, lunedì 11 luglio, è fortunatamente già stata dimessa: i medici del nosocomio pediatrico, dopo averla tenuta in osservazione tutta la notte, hanno stabilito che le sue condizioni di salute erano buone e hanno deciso per il suo ritorno a casa.

I presenti: "Un miracolo non ci siano stati morti"

Tante persone, nella serata ieri, si stavano godendo le ultime ore della domenica nel luna park allestito nell'area parcheggio di via Querce e tanti, quando la giostra è improvvisamente crollata, sono scappate in preda al panico. "È un miracolo non ci siano state vittime" è il giudizio unanime dei presenti, ma anche di coloro che, questa mattina, transitando sul luogo della tragedia, osservano il groviglio di lamiere della giostra crollata.

Si indaga per scoprire le cause del crollo della giostra

Intanto, gli inquirenti indagano per individuare le cause che hanno determinato il crollo della giostra. Ieri, dopo la tragedia, sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L'intera area parcheggio di via Querce, dove erano state posizionate le giostre, è stata posta sotto sequestro per le indagini.