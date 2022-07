Crolla una giostra a Palma Campania, una decina i bambini rimasti feriti Una decina i bambini rimasti feriti dal crollo di una giostra a Palma Campania, in provincia di Napoli, ma nessuno in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La giostra crollata

Sono una decina i bambini rimasti feriti nel crollo di una giostra a Palma Campania, nel Napoletano: per fortuna nessuno di loro, da quanto si apprende, verserebbe in gravi condizioni. I bambini avrebbero riportato vari politraumi, ma tutti di lieve entità: nessuna lesione grave, insomma, ma sarebbero stati portati in ospedale solo per normali controlli dovuti alle ferite riportate. Intanto, indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno posto l'area sotto sequestro ed ascoltando le testimonianze dei presenti, oltre che quelle dei gestori del parco giochi, allestito nell'area di via Querce dove da sempre si recano i giostrai.

La giostra coinvolta è quella dei "sediolini volanti", una delle più comuni nei parchi giochi per bambini: sediolini attaccati alle catene, a loro volta agganciate al corpo centrale che girando su se stesso consente di provare il "brivido" del volo ai più piccoli. Non è chiaro come sia avvenuto l'incidente, ma il corpo centrale assieme ai sediolini stessi sembrerebbe essere finito improvvisamente al suolo, forse per un cedimento strutturale: ipotesi questa al vaglio degli inquirenti, che però non tralasciano nessuna pista, neppure quella del guasto meccanico. Tutte le persone presenti, terrorizzate, sono fuggite in ogni direzione per evitare l'impatto con la giostra. Nel parapiglia, o più probabilmente perché seduti su quei sediolini, sono rimasti feriti diversi bambini, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per coordinare le indagini e per acquisire gli elementi ed effettuare tutti i rilievi del caso.