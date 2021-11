Giornata mondiale del diabete, visite gratuite e senza prenotazione in Campania Il 14 novembre, i cittadini di nove comuni campani potranno sottoporsi a screening gratuiti e senza prenotazione per il diabete, organizzati da Nefrocenter.

A cura di Federica Grieco

Controlli gratuiti per i cittadini di nove comuni della Campania in occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebrerà domenica 14 novembre. È l'iniziativa lanciata da Nefrocenter, gruppo privato italiano specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia, che conta oltre 40 centri.

Il 14 novembre segna una data importante nella lotta contro questa malattia: nel 1921, il fisiologo canadese Frederick Grant Banting, assieme a Charles Herbert Best, altro medico canadese, scoprì l'insulina, che cambiò il destino di coloro che sviluppavano questa malattia. E proprio domenica 14 novembre, dalle 9 alle 13.30, in nove città – Napoli, Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Nola, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati e Mercogliano – i cittadini si potranno sottoporre ad un screening gratuito che comprende il controllo della glicemia e la vista diabetologica.

Come e dove sottoporti agli screening gratuiti

Nelle piazze coinvolte verranno installati dei gazebo dove verranno effettuati questi controlli totalmente gratuiti e senza che sia necessario alcun tipo di prenotazione, nel rispetto delle norme anti Covid e della privacy dei cittadini che decideranno di aderire all'iniziativa. Tutti coloro che vorranno sottoporsi a tali esami, dovranno solo recarsi al gazebo e rivolgersi al personale sanitario presente.

Leggi anche In Campania i biglietti dei trasporti si vendono online, ma chi li distribuiva resta senza lavoro

Corso San Giovanni a Teduccio, di fronte alla chiesa san Giovanni Battista – Napoli

Piazza Bartolo Longo, di fronte al santuario – Pompei (Na)

(Na) Villa comunale, accanto alla cassa armonica – Castellammare di Stabia (Na)

(Na) Corso Umberto I, tra i portici all'altezza della Banca Intesa San Paolo – Torre Annunziata (Na)

(Na) Piazza Immacolata – Nola (Na)

(Na) Corso Mazzini, nei pressi del Primo Circolo – Cava de' Tirreni (Sa)

(Sa) Piazza Diaz – Nocera Inferiore (Sa)

(Sa) Piazza Vittorio Veneto – Scafati (Sa)

(Sa) Via Ramiro Marconi, nei pressi della Pro Loco cittadina – Mercogliano (Av)

I sabati della prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro

Anche l'Asl Napoli 1 Centro ha deciso di offrire ai cittadini partenopei la possibilità di sottoporsi a visite ed esami di controllo gratuiti con i Sabati della prevenzione. Per quattro sabati consecutivi, il camper dell'Asl farà tappa in diversi quartieri della città. In maniera completamente gratuita e senza alcun tipo di prenotazione, ci sarà la possibilità per le donne fino ai 45 anni di sottoporsi a una visita senologica con eco mammaria.

Quelle tra i 25 e i 64 anni potranno sottoporsi ad un Pap test o Hpv test. Quelle tra i 45 e i 69 anni, invece, potranno prenotare una mammografia. Donne e uomini tra i 50 e i 74 anni potranno ritirare un kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, fondamentale per la prevenzione del tumore del colon-retto. Verranno effettuati poi esami spirometrici, la mappatura dei nei, vaccini e tamponi anti Covid.