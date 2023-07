Giannelli, non solo ordini: anche minacce all’ex della figlia mentre era in carcere Ordini, direttive, ma anche minacce all’ex compagno della figlia: dalle carte degli inquirenti nuovi dettagli sulle telefonate che il boss faceva dal carcere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non solo ordini e direttive agli affiliati: il boss Alessandro Giannelli avrebbe usato il telefonino dal carcere anche per minacciare l'ex compagno della figlia via Whatsapp. Emerge anche questo dalle carte investigative che hanno portato a undici arresti (otto in carcere, tre ai domiciliari) di questa mattina: l'inchiesta, coordinata dai sostituti procuratori Stefania Di Dona e Salvatore della Direzione Distrettuale Antimafia, ha svelato che proprio dal carcere, utilizzando un telefono, il boss Giannelli riusciva a coordinare i suoi uomini nel territorio napoletano. Ma non solo.

Secondo quanto scrivono gli inquirenti, Giannelli non avrebbe esitato a telefonare e mandare messaggi via Whatsapp all'ex fidanzato della figlia, con la quale aveva anche avuto un figlio, per dirgli di andarsene da via Cavelleggeri, la zona ritenuta sotto il controllo dell'omonimo clan. "Piglia la famiglia e falla andare via, uomini e donne". Un ordine che, continuano gli inquirenti, avrebbe terrorizzato l'uomo al punto che corse in Questura per denunciare che il boss Giannelli aveva provato perfino a videochiamarlo dal carcere (telefonata alla quale spiegò di non aver risposto perché non aveva sentito gli squilli), nonché mostrando una serie di messaggi Whatsapp in cui gli ordinava di lasciare sia la casa sia la zona dove abitava. Inoltre, l'uomo aveva anche denunciato un raid subito in casa da alcune persone, a febbraio 2022, che sempre su ordine di Giannelli si erano recate a casa sua per scacciarli. Anche il fratello del boss avrebbe mandato messaggi minatori all'uomo, attraverso i social network. Fatti che costrinsero l'uomo a chiedere aiuto e protezione alla Polizia prima di allontanarsi per qualche tempo assieme alla famiglia.