Gianluca Festa si è dimesso da sindaco di Avellino Il sindaco di Avellino si è dimesso: l'annuncio del suo avvocato, Luigi Petrillo. A giugno erano già previste le nuove elezioni per Palazzo di Città.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gianluca Festa si è dimesso da sindaco di Avellino. Lo ha annunciato il suo avvocato, Luigi Petrillo, in una nota stampa in cui annuncia anche che il primo cittadino irpino rinuncerà al Riesame per quanto riguarda l'inchiesta della Procura di Avellino che lo vede coinvolto. Il sindaco avellinese è infatti tra i personaggi coinvolti nell'inchiesta della magistratura che aveva già visto nei giorni scorsi le dimissioni del consigliere comunale Diego Guerriero e della dirigente comunale Filomena Smiraglia.

Dimissioni che saranno con ogni probabilità ufficializzate nelle prossime ore in consiglio comunale, per diventare effettive. Ad Avellino, il prossimo 8-9 giugno sono previsti le nuove elezioni comunali: il sindaco Festa, finora, era dato come il grande favorito per la riconferma. Ma le sue dimissioni, e l'inchiesta in corso, cambiano ora tutto. Le liste non sono ancora state presentate, da una parte e dall'altra. Ed è probabile che, ora che ha scelto di dimettersi dalla carica a poco più di due mesi dalla naturale scadenza del mandato, possa decidere anche di non ricandidarsi, sconvolgendo così l'intero "scacchiere" politico avellinese. Ma per ora sono solo ipotesi.

Questa la nota dell'avvocato Luigi Petrillo nel quale è stato dato l'annuncio delle dimissioni del sindaco Festa:

Il difensore del Dott. Gianluca Festa comunica inoltre di aver condiviso con il suo assistito l'opportunità di rassegnare le dimissioni da Sindaco della Città di Avellino, all'indomani della pubblicazione sulla stampa locale di ulteriori, gravissime ed infondate indiscrezioni sullo stato e gli approdi delle indagini. Nel contesto dato, si ritiene infatti necessario assumere ogni più opportuna iniziativa volta a consentire il celere compimento delle investigazioni, rimuovendo anche il solo sospetto che la permanenza nella carica possa pregiudicarle, e auspicando di porle al riparo da condizionamenti e strumentalizzazioni di sorta, politici e mediatici.