Gian Michele Greco muore a 26 anni in un incidente, lutto cittadino a Torella dei Lombardi Lutto cittadino a Torella dei Lombardi per la morte di Gian Michele Greco, 26enne deceduto in un incidente stradale sabato sera. Annullate feste ed eventi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gian Michele Greco

Lutto a Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, per la morte di Gian Michele Greco, il 26enne morto in un incidente stradale sabato scorso a Sant'Angelo dei Lombardi. La notizia ha lasciato sotto shock l'intero paese, dove Gian Michele Greco era molto conosciuto per il suo lavoro di artigiano e falegname. L'auto su cui viaggiava da solo si trovava lungo la Statale 400 al bivio Martinelli, nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, quando improvvisamente è finita fuori strada, poi contro un muretto, finendo per ribaltarsi. Il giovane è morto praticamente sul colpo.

"Con grande dolore partecipiamo al lutto della famiglia Greco per la perdita di Gian Michele. E' difficile esprimere tutto lo sgomento per quanto accaduto" sabato sera, si legge sulle pagine social del comune irpino, "Torella perde uno dei suoi figli più cari. Ai genitori, la sorella i parenti tutti la vicinanza della comunità torellese in questo momento di tremendo", scrivono in una nota. La salma è stata portata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove si svolgerà l'autopsia. Intanto, in città è lutto cittadino in vista dei funerali: dal Comune fanno sapere che non si faranno eventi o festeggiamenti di alcun tipo per i prossimi giorni, e lo stesso gonfalone comunale sulle pagine social è stato sostituito dalla fascia nera del lutto come vicinanza ad amici e familiari, sconvolti da questa ennesima tragedia avvenuta sulle strada della Campania. In tanti sui social hanno voluto ricordare Gian Michele Greco, che in città era noto per il suo lavoro da artigiano e falegname, come tradizione di famiglia.