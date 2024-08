video suggerito

Giallo a Napoli, uomo trovato morto in strada: sul corpo ferite d'arma da taglio Un uomo è stato trovato morto questa mattina a Napoli, in Vico Colonne al Lavinaio. Il corpo aveva diverse ferite d'arma da taglio. Fermato un uomo di 61 anni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Lo hanno trovato in strada, riverso sull'asfalto, con diverse ferite d'arma da taglio. È giallo sulla morte di un uomo straniero, non ancora identificato, che nella tarda serata di ieri è stato rinvenuto privo di vita in Vico Colonne al Lavinaio, a Napoli. Per lui, all'arrivo dei soccorritori, non c'era già più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, per le indagini del caso, sono arrivati i carabinieri della compagnia Stella, che nella mattina di oggi hanno fermato un uomo di 61 anni sospettato del delitto. L'uomo, che è stato sottoposto a interrogatorio, sarà portato in carcere per la convalida dell'arresto. I militari stanno lavorando per risalire all'identità della vittima e comprendere la dinamica dell'accaduto, al momento non ancora chiara.

Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia, mentre intanto gli investigatori proseguono con gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. Il corpo aveva numerose ferite, segno che potrebbe esserci stata una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore, forse per una discussione scoppiata poco prima e poi degenerata. A quanto si apprende, ci sarebbe stata una discussione per motivi ancora da chiarire, al termine della quale il 61enne avrebbe preso un coltello e colpito ripetutamente la vittima – impossibilitata a difendersi – lasciandola a terra esanime. Sarà l'autopsia a stabilire se l'uomo sia morto subito dopo le coltellate, o se il suo omicida lo abbia lasciato a terra ferito e agonizzante, senza aiutarlo né chiamare i soccorsi che, forse, avrebbero potuto salvarlo.