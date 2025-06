Giacomo Rizzo, rinviata la serata del festival in onore dell’attore: “Lieve indisposizione”

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Cambio di programma per la serata conclusiva del Paf – il Polo delle arti festival, ideato da Gianfranco Gallo – prevista per oggi, mercoledì 4 giugno: la serata, che era dedicata all'attore Giacomo Rizzo, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di una leggera indisposizione dell'artista napoletano. L'evento era in programma alle ore 21 nel Giardino Storico dell'Istituto Palizzi in piazza Salazar, nel cuore di Napoli e, come suggerisce il titolo, "La serata d'onore per Giacomo Rizzo", era proprio dedicata all'attore 86enne, famoso, ad esempio, per la sua partecipazione alla fortunata commedia "Benvenuti al Sud" e al suo sequel, "Benvenuti al Nord".

Per quanto riguarda il Polo delle arti festival si tratta di una manifestazione gratuita, giunta quest'anno alla sua seconda edizione, ideata e organizzata dall'attore partenopeo Gianfranco Gallo, in collaborazione con il Polo delle Arti Caselli Palizzi e con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli. Questa sera, come detto, era prevista la serata conclusiva di tre: le due precedenti si sono svolte, sempre nel Giardino Storico dell'Istituto Palizzi, il 29 maggio e il 3 giugno e, nel corso di esse, ci sono state premiazioni, eventi e concerti.