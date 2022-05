Già finita la magia del Giro d’Italia: il Lungomare di Napoli di nuovo pieno di rifiuti Il Lungomare di via Caracciolo pieno di cartacce, rifiuti e bottiglie di birra in strada: sono passate meno di 48 ore dal passaggio del Giro d’Italia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Lungomare di Napoli pieno di rifiuti dopo il Giro d’Italia. Foto / Fanpage.it

Terminata in meno di 24 ore la magia del Giro d'Italia: il Lungomare di Napoli è di nuovo pieno di rifiuti, molti dei quali proprio accumulati durante l'ottava gara della Corsa Rosa. Le splendide immagini televisive di una Napoli da cartolina, con strade pulite e senza buche, hanno già lasciato il posto alla quotidianità caratterizzata da immondizia lasciata in giro da cittadini incivili. Le immagini scattate questa mattina da Fanpage.it mostrano la triste normalità di un lunedì mattina qualunque, quando dopo il fine settimana molte strade appaiono piene di rifiuti accumulati proprio nel fine settimana appena trascorso.

Il Lungomare di Napoli pieno di rifiuti dopo il Giro d’Italia. Foto / Fanpage.it

Cestini pieni fino all'orlo, bottiglie di birra abbandonata sui muretti che delimitano la scogliera di via Caracciolo, cartacce. Ma anche tanto materiale proprio proveniente da sabato scorso, come cartine e mappe dell'ottava tappa del Giro d'Italia che invece di diventare souvenir sono state abbandonate in strada dagli stessi cittadini che hanno assistito al tour. Tra questi, perfino un cartello installato dal Comune di Napoli con la scritta "Vedi Napoli e poi torni", dedicato proprio al passaggio della corsa nel capoluogo partenopeo. Eppure, nelle ore precedenti all'ottava tappa del Giro d'Italia che si è corsa sabato scorso, quelle stesse strade erano apparse praticamente perfette: niente sosta selvaggia, buche rattoppate, pulizia maniacale; ma la magia è durata poco. E sempre sabato massima soddisfazione era stata espressa dal sindaco Manfredi, che aveva parlato di "un grande evento" che darebbe anche "un forte slancio per la rinascita di piazza Plebiscito". Eppure, neanche 48 ore, la sporcizia e i rifiuti sono tornati come se nulla fosse sulle strade del Lungomare.