Getta i rifiuti in strada, multata tabaccheria: incastrata da ricevute del Lotto e scontrini Individuato chi aveva sversato i rifiuti illegalmente: tradito da un dettaglio. La Polizia Locale e gli Ispettori Asìa hanno elevato una multa salata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getta cumuli di rifiuti in strada, sperando di non dare nell'occhio. Una mini-discarica abusiva in piena regola, nella zona di Capodichino, dove si trova anche l'Aeroporto di Napoli. Ma viene incastrato da un dettaglio. Dentro quei bustoni trasparenti, tra l'immondizia, ci sono anche scontrini, fatture e ricevute del Lotto. Tanto basta agli investigatori della Polizia Ambientale e agli ispettori di Asìa per mettersi sulle tracce di chi ha lasciato quei rifiuti in strada in spregio delle regole del vivere civile e in violazione di norme e regolamenti. In 48 ore, grazie anche all'intervento del consigliere comunale Salvatore Flocco (M5S) che segue la vicenda personalmente, si riesce a risalire al responsabile dello sversamento abusivo.

La tabaccheria incastrata dagli scontrini nei sacchetti

Gli "007" di Asìa rintracciano l'attività: si tratta di una tabaccheria-ricevitoria della zona di Secondigliano. A quel punto, per chi ha violato le regole scatta la multa salata: circa 250 euro di sanzione per non aver conferito i rifiuti correttamente, andando invece a sporcare una strada.

Per il consigliere comunale Salvatore Flocco,

Leggi anche Domani una fiaccolata per Antonella Di Massa, la 51enne morta a Ischia

"Finalmente, grazie ai nuovi ispettori della Polizia Locale e di Asìa si stanno perseguendo queste piccole illegalità. Si stanno elevando tanti verbali agli incivili che lasciano i rifiuti in strada, spesso in posti lontani da dove risiedono o dove hanno l'attività. Noi speriamo che i verbali siano sempre di più, in modo che questo brutto vizio scompaia per sempre da Napoli e che la città diventi finalmente pulita e a misura di tutti i cittadini. Un grande plauso ad Asia Napoli e Polizia Municipale Napoli per il lavoro svolto nell'identificare chi ha gettato dei sacchetti contenenti dati sensibili. Grazie al grande lavoro effettuato in 2 giorni è stato possibile risalire al colpevole e farlo pagare la multa".