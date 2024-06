video suggerito

Abbandona rifiuti e scarti di fronte al suo negozio al corso Vittorio Emanuele: multato Il titolare dell'attività commerciale ha spiegato di aver dismesso il negozio e di essere in attesa di smaltire i rifiuti, ma è stato multato dalla Polizia Municipale partenopea.

A cura di Valerio Papadia

Rifiuti, abbandonati nel cuore di Napoli, in una delle sue strade più panoramiche, corso Vittorio Emanuele. Gli agenti dell'Unità Operativa IAES-Ambientale della Polizia Municipale sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione: di fronte a un'attività commerciale era stata segnalata la presenza di numerosi rifiuti abbandonati, tra cui elettrodomestici, toner usati, cartoni e altro materiale ingombrante di vario genere.

Gli agenti hanno così analizzato la natura dei rifiuti lasciati per strada e, dalle informazioni raccolte, hanno appurato come questi provenissero proprio da un'attività commerciale della strada, che però al momento dell'intervento risultava essere chiusa. Contattato, il titolare dell'esercizio commerciale ha ammesso di aver abbandonato i rifiuti per strada, in quanto l'attività era stata dismessa, in attesa di poterli smaltire in maniera corretta.

L'uomo è stato pertanto invitato a rimuovere i rifiuti, a smaltirli nel modo appropriato e a ripristinare la pulizia dei luoghi; inoltre, gli agenti gli hanno contestato una violazione dell'articolo 9 del "Regolamento Comunale per la Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti n. 12 del 22.02.2006 – Rifiuti Speciali e Pericolosi", che prevede una multa tra i 103,29 e i 619,75 euro; in questo caso, è stata comminata una sanzione di 206,58 euro.