Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano, il prete no global: “Per non discriminare”

Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano della Sala a Capocastello, in Irpinia. Foto da Facebook

Gesù è una bambina nel presepe di don Vitaliano Della Sala, parroco di Capocastello a Mercogliano, in provincia di Avellino. Il prete, noto per le sue posizioni no global, ha spiegato di aver preso questa scelta per non discriminare le donne e per indicare "anche ai teologi per i quali solo i maschi possono essere chiamati al presbiterato, la strada che non discrimini più le donne che chiedono di poter essere preti". Gesù, ha spiegato il parroco di Capocastello, "oggi si incarnerebbe nei bambini senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell'Ucraina e del Sud Sudan". Non è la prima volta che il parroco di Mercogliano "rompe" gli schemi: già dagli anni scorsi gli appuntamenti con il suo presepe sono diventati "fissi", come quando scelse di rappresentare la Sacra Famiglia con i personaggi dei Simpson.

Immediate le reazioni dal mondo della politica: Matteo Salvini, ministro dei trasporti della Lega, ha pubblicato l'immagine commentando: "Vi sembra normale?", ricevendo migliaia di commenti che si dividono tra persone indignate e chi invece sostiene che il simbolismo adottato da don Vitaliano fosse proprio quello di accendere i riflettori su una tematica importante come il sacerdozio femminile. Le immagini hanno fatto comunque rapidamente il giro della Rete, suscitando le reazioni più diverse.