Gerardo Barbarisi scomparso da Avellino da tre giorni: nel 2015 salvò una donna dal suicidio Dell’uomo, 55 anni, si sono perse le tracce il 19 maggio scorso. Storico ultras dell’Avellino, Gerardo Barbarisi è molto conosciuto in città.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni di apprensione ad Avellino per la scomparsa di Gerardo Barbarisi: dell'uomo, 55 anni, si sono perse le tracce da tre giorni, dallo scorso 19 maggio. Da quanto si apprende, lo scorso venerdì, il 55enne si è allontanato a piedi dalla sua abitazione, al Rione Parco di Avellino: l'automobile è infatti parcheggiata davanti casa; Barbarisi ha lasciato il portafogli con i documenti nell'appartamento, mentre il cellulare risulta spento dalla serata di venerdì.

La famiglia, non avendo sue notizie, ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri e ha diffuso anche appelli sui social. "Massima condivisione da ieri non si hanno notizie di Gerardo Barbarisi persona molto conosciuta se qualcuno lo vede contattate urgentemente il 112. La famiglia ringrazia coloro che sono in grado di dare delle informazioni" si legge in uno degli appelli.

I carabinieri hanno dragato anche i torrenti

Nella giornata di ieri, domenica 21 maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, unitamente ai vigili del fuoco, hanno avviato le ricerche del 55enne: i militari dell'Arma e i pompieri hanno setacciato le zone limitrofe all'abitazione di Barbarisi e hanno dragato i torrenti, temendo che l'uomo possa aver compiuto un gesto estremo; del 55enne, però, ancora nessuna traccia.

Nel 2015 Barbarisi salvò una donna dal suicidio

Gerardo Barbarisi è molto conosciuto ad Avellino, in quanto è uno storico ultras della squadra di calcio irpina. Per molto tempo, inoltre, il 55enne ha lavorato come parcheggiatore nell'area dell'ex Mercatone. Proprio qui, nel 2015, Barbarisi salvò una donna intenzionata a buttarsi del ponte delle Ferriere.