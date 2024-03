Geolier e Ultimo a Bacoli per “L’ultima Poesia”, il sindaco Josi: “Siamo capitale della musica” Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione: “Che gioia accoglierli a Bacoli. Siamo capitale della musica italiana” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione (a sinistra) e Geolier (a destra) / Foto Facebook Josi Della Ragione

Geolier e Ultimo insieme a Bacoli per girare il videoclip del nuovo singolo "L'ultima Poesia". Il sindaco Josi Della Ragione li ha accompagnati in un tour mozzafiato ed esclusivo della perla del Mediterraneo, che sorge nel cuore dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli: "Che orgoglio – ha commentato il primo cittadino – Siamo capitale della musica".

La canzone, prodotta da Takagi e Ketra e primo lavoro congiunto del rapper di Secondigliano e del cantautore romano, è stata pubblicata ieri, venerdì 22 marzo 2024. I due artisti saranno entrambi a giugno protagonisti di una grande stagione di concerti allo Stadio Diego Armando Maradona. Ultimo si esibirà in due concerti l'8 e il 9 giugno. Geolier sarà protagonista di tre serate il 21, 22 e 23 giugno.

Il sindaco di Bacoli: "Siamo capitale della musica italiana"

Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha accompagnato i due artisti nella visita alle meraviglie della città. In un post su Facebook ha scritto:

Siamo orgogliosi! È stata una gioia accogliervi a Bacoli. Geolier ed Ultimo hanno scelto la Casina Vanvitelliana. Per ”L’ultima Poesia”. Una canzone che sta già facendo registrare numeri di ascolti impressionanti. Due artisti che rappresentano Napoli, Roma e l’Italia nel mondo. Ma, soprattutto, due ragazzi gioviali, simpatici ed affascinati dalla bellezza del Real Sito Borbonico del Fusaro. Ho avuto il piacere di accompagnarli, insieme al presidente del Centro Ittico Campano, Sergio Cosentini, tra le meraviglie della Casina Vanvitelliana. Nel Parco Borbonico. E nel Palazzo dell’Ostrichina. Tra pinacoteca comunale, pianoforti e panorama mozzafiato. Affacciati sul lago Fusaro. Bacoli si mostra sempre di più in tutta la sua bellezza. Una meta scelta continuamente da grandi artisti e compagnie cinematografiche. Ne siamo entusiasti. Stiamo crescendo. Ringrazio quanti stanno rendendo possibile questa bella sorpresa. A partire dall’assessore Mariano Scotto di Vetta. Ringrazio gli staff dei due cantanti. Insieme, siamo una potenza. Tenetevi pronti. Il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta.

Ultimo e Geolier a Bacoli

In un post precedente, Della Ragione aveva scritto:

“L’Ultima Poesia”. Bacoli è tra le capitali italiane della musica. Ultimo e Geolier, alla Casina Vanvitellina. Attraversando il lago Fusaro, cantando il loro nuovo brano inedito. Sta già facendo il giro del mondo. Con decine di milioni di ascolti e visualizzazioni. Innanzitutto tra i giovanissimi. E tra le donne e gli uomini di ogni età. Una vetrina mondiale per la nostra città. Ecco i primi video pubblicati in anteprima da Ultimo e Geolier, tra gli artisti italiani più in voga del momento. Tenetevi pronti. Una marea di sorprese. Bacoli splende, sempre di più. Un passo alla volta. Anzi. Una nota alla volta.