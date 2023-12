Gasolio di contrabbando dalla Spagna a Napoli: oltre 27 milioni di litri in soli tre mesi Oltre 27 milioni di litri di gasolio di contrabbando importato dalla Spagna a Napoli in soli tre mesi: evasi 48 milioni di euro in Iva ed altri 17 di accise.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Portavano gasolio di contrabbando dalla Spagna al porto di Napoli, per poi essere "ridistribuito" a stazioni di rifornimento in totale assenza di controlli e di pagamento della tasse. Una vasta operazione della Guardia di Finanza parteneopea ha però messo fine all'importazione di gasolio attraverso la tratta mediterranea dalla penisola iberica a quella italiana, sequestrando anche beni di lusso e fiumi di denaro, ricavati proprio attraverso il lungo contrabbando di gasolio.

Stando a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il gasolio veniva importato via mare dalla Spagna da parte di una società di capitali maltese, i cui "centri" erano però a Napoli e Catania, per poi essere stoccato in un deposito fiscale nel porto partenopeo. Qui, veniva caricato quindi su autobotti e portato a distributori presenti in tutto l'hinterland napoletano, che lo rivendevano a prezzi inferiori di quelli di mercato: il tutto tramite "società cartiere", che acquistavano anche in esenzione di Iva presentando false dichiarazioni.

Nel corso dell'operazione, sono stati effettuati diversi sequestri ed indagate numerose persone tra Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna: in totale, 25 persone fisiche e 23 persone giuridiche, tutte per vari reati come contrabbando di prodotti petroliferi e reati fiscali come sottrazione al pagamento dell’accisa, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed omesse dichiarazioni fiscali. Sequestrati anche 7,5 milioni di euro, un immobile da 70mila euro a Siracura, tre autovetture di lusso (due Porsche e una Volkswagen), ed altri beni, frutto di alkmeno 48 milioni di euro di IVA ed altri 17 di accise evase in soli tre mesi con il contrabbando di 27 milioni di litri di gasolio.