video suggerito

Gare di scooter in piazza Dante, blitz a sorpresa dei carabinieri: ragazzi accerchiati, 22 sequestri Blitz a sorpresa dei carabinieri stanotte in piazza Dante al centro storico di Napoli: sequestrati 22 motorini. Raffica di multe e segnalazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scooter in piazza Dante (immagine di repertorio)

Blitz a sorpresa dei carabinieri stanotte a piazza Dante contro il fenomeno delle gare di scooter nell'area pedonale. I militarti dell'Arma sono piombati all'improvviso, hanno accerchiato la piazza, impedendo agli indisciplinati conducenti di fuggire. Pesante il bilancio: ben 22 motorini sequestrati, 38 sanzionati, 23 per guida senza casco. I controlli sono stati estesi anche nelle strade limitrofe dei Decumani, con altre multe e segnalazioni. Sequestrati un coltello a serramanico e droga. Altre verifiche a sorpresa ci saranno nei prossimi giorni, per stroncare uno dei fenomeni più odiosi che ha preso piede nel centro storico, quello delle corse selvagge degli scooter tra la folla, facendo lo slalom ad alta velocità tra le famiglie con bambini e i turisti.

Napoli, blitz dei carabinieri a piazza Dante: 22 scooter sequestrati

Piazza Dante al centro dei controlli dei carabinieri che questa notte hanno setacciato la movida del centro storico e dei quartieri spagnoli. I militari della compagnia Napoli centro hanno agito di sorpresa, questa volta non tanto per prevenire quanto per dare un forte segnale alla movida giovanile. Accerchiata la piazza, sono partiti i controlli. Alla fine saranno 38 le contravvenzioni al codice della strada – di queste ben 23 per guida senza casco – con 22 scooter sequestrati. Il fenomeno delle gare di motorini in piazza Dante è stato più volte denunciato da Fanpage.it ed è finito al centro anche di un recente video pubblicato dall'influencer americano passportpapi.usa, vlogger statunitense che su Instagram conta oltre 100mila follower ed è diventato famoso grazie ai suoi video di viaggi nel mondo dove esplora posti e racconta le sue impressioni, che ha paragonato Napoli ad una favela.

I controlli dei carabinieri al centro storico

Durante le operazioni, effettuate non solo nella piazza pedonale, sono stati perquisiti diversi giovani. A farne le spese un 20enne fermato a via Mezzocannone. Nelle tasche del giovane un coltello a serramanico. Segnalati alla prefettura 4 ragazzini trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Non solo giovanissimi ma anche adulti indisciplinati. I carabinieri hanno sanzionato, grazie al prezioso contributo degli agenti della polizia municipale, 16 veicoli in divieto di sosta tra piazza Carità e via Tommasi. 6 i veicoli rimossi che intralciavano il traffico. Parcheggiatori abusivi sempre nella lente delle verifiche dei carabinieri che hanno denunciato due persone. Il primo è stato sorpreso a via Cesare Battisti mentre l’altro a corso Umberto I.