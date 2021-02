Letti di clochard all'interno della Galleria Vittoria di Napoli, sequestrata dalla Procura, perché a rischio crollo, il 28 settembre scorso, dopo il distacco di un pannello della volta avvenuto pochi giorni prima. Dentro la Galleria, da allora, non può passare nessuno, eccetto i tecnici autorizzati. Il tunnel è stato interdetto al traffico veicolare perché a rischio crollo e la magistratura ha negato al Comune il dissequestro a inizio gennaio, richiedendo delle integrazioni al progetto per la messa in sicurezza che possano risolvere anche il problema delle infiltrazioni. Da quattro mesi ormai la città è tagliata in due e per poter collegare la zona di Chiaia e Fuorigrotta con il centro storico in questi giorni si discute della possibilità di riaprire alle auto piazza del Plebiscito. Eppure, come documentato da Fanpage.it, all'interno della Galleria ci sono coperte e giacigli di clochard, che evidentemente provano a ripararsi sotto il tunnel dal maltempo di questi giorni, ma con grave rischio per la loro incolumità, visto che la Galleria è sottoposta a sequestro della magistratura proprio perché pericolosa.

Le transenne d'ingresso, sul lato di piazza Vittoria e via Arcoleo, risultano, come si vede nel video di Fanpage.it, leggermente scostate, in modo da consentire il passaggio delle persone. Nessun presidio a scongiurare l'accesso di estranei all'interno dell'area. Intanto, la sensazione è che la Galleria della Vittoria resterà chiusa ancora a lungo. Per limitare al minimo i disagi per gli automobilisti, però, sono già allo studio alcuni correttivi alla circolazione. Tra questi, la possibilità di arretrare il cantiere di Monte Echia, che crea una strettoia alla fine di via Chiatamone, il divieto di sosta in via Santa Lucia, e la possibilità di dirottare il traffico sulla Tangenziale di Napoli, evitando di passare per via Marina. A presidio del dispositivo di traffico della Galleria Vittoria, la Polizia Municipale si è impegnata a mettere in strada 50 vigili urbani al giorno. Sullo sfondo, la possibilità di riaprire al traffico due corsie su piazza del Plebiscito, solo per i bus e i taxi, avanzata dal consigliere comunale Ciro Langella, per agevolare gli spostamenti in città.