Sono almeno sei le caverne collegate alla Galleria Vittoria che attraversano la collina che sorge tra via Acton e piazza Vittoria. Cavità che proseguono per centinaia di metri nel sottosuolo e sbucano poi in superficie, con aperture all'interno della Scuola Militare della Nunziatella, nel Tunnel Borbonico e perfino a Palazzo Salerno, sede del quartier generale dell'Esercito Italiano nel Sud Italia, il Comando Forze Operative Sud. Tunnel sotterranei che in questi giorni una task force di geologi, capitanata da Gianluca Minin, sta passando al setaccio, per realizzare lo studio geologico finalizzato alla riapertura della Galleria Vittoria. Gli esperti sono stati chiamati dal Comune di Napoli a valutare la stabilità dell'enorme ammasso di tufo che sovrasta la Galleria. Sono in corso attività per individuare anche altri accessi, oltre alle 6 cavità già scoperte.

Team di geologi al lavoro

I tecnici devono fugare ogni dubbio su possibili infiltrazioni d'acqua che possano minare la tenuta della Galleria. Si tratta di un'operazione necessaria per la messa in sicurezza e per ottenere il certificato di eliminato pericolo per la Galleria della Vittoria, indispensabile per riaprirla alla circolazione dei veicoli. Il 23 settembre scorso, infatti, dal tetto della Galleria si è staccato un pannello di rivestimento che è franato al suolo. Il tunnel è stato chiuso al pubblico e dal 28 settembre è sottoposto a sequestro della magistratura. Il Comune ha effettuato diverse indagini all'interno della struttura, con ispezioni e rilievi laser. E ha poi presentato un progetto di ristrutturazione da 600mila euro. La Procura però ha negato il dissequestro chiedendo ulteriori approfondimenti.

Dove spuntano le caverne della Galleria Vittoria

Da metà febbraio, il Comune ha affidato l'incarico di condurre ulteriori indagini nel sottosuolo ad un team di geologi. Nella Galleria Vittoria sono già state individuate 6 caverne, che si aprono nella collina di tufo sovrastante. Ecco dove spuntano. Due di queste si aprono sul lato destro della Galleria, in direzione via Acton, con accesso nei pressi degli impianti dell'Enel. Una terza cavità sul lato sinistro della Galleria Vittoria è collegata alla Galleria Borbonica. La quarta, sul lato destro della Galleria Vittoria, spunta invece sulle scale di un sotterraneo di Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito. Un'altra cavità sulla volta della Galleria Vittoria collega invece a delle scale nel sottosuolo della scuola militare della Nunziatella. L'ultima caverna censita, sul lato sinistro della Galleria Vittoria, porta invece in un palazzo in via Monte di Dio. La mappatura è iniziata a fine febbraio. Una volta conclusa, sarà possibile per i tecnici del Comune realizzare il progetto di ristrutturazione.