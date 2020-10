Il Comune di Napoli ha modificato ulteriormente il piano viabilità temporaneo istituito in seguito alla chiusura per lavori della Galleria Vittoria: via Arcoleo diventerà a doppio senso di circolazione, mentre via Chiatamone resta percorribile nel senso opposto di marcia (soltanto da Santa Lucia verso piazza Vittoria) con divieto di sosta sul lato sinistro. In piazza Vittoria e in via Partenope cambiato il limite massimo di velocità: si potranno raggiungere i 30 chilometri orari contro i 10 inizialmente indicati per chi percorreva il tratto del lungomare. Non ci sarà, infine, il divieto di sosta su via Acton che era stato precedentemente ipotizzato. La nuova ordinanza è stata predisposta oggi, 6 ottobre, i provvedimenti entreranno in vigore nei prossimi giorni e saranno indicati da segnaletica apposita. I punti nel dettaglio:

Eliminata la corsia preferenziale in via Arcoleo

Nel precedente dispositivo era stata istituita una corsia preferenziale in via Arcoleo (da piazza Vittoria a via Morelli) per mezzi di soccorso, taxi e forze dell'ordine. Il Comune ha però deciso di consentire il transito a tutti i veicoli, in modo da evitare l'appesantimento del traffico su via Partenope, via Santa Lucia e via Chiatamone per i veicoli provenienti da Posillipo e diretti a Chiaia centro. Verrà inoltre realizzata un'apertura del cordolo dall'altezza dei garage di via Arcoleo e di via Tommaseo.

1. in via Chiatamone:

a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato sinistro del senso di marcia, dalla confluenza con via Santa Lucia a via Giorgio Arcoleo;

b) posizionamento in linea della sosta attualmente posizionata a spina, dal civico 14 all'intersezione con la Galleria della Vittoria;

c) posizionamento sul lato destro del senso di marcia, nell'area di sosta di cui al precedente punto b), dei posti riservati e istituiti sul lato sinistro del senso di marcia.

2. in via Santa Lucia, sospendere la corsia riservata al Trasporto Pubblico di Linea e istituire il senso unico di circolazione da via Cesario Console a via Chiatamone.3. consentire il libero transito per tutti i veicoli in via Giorgio Arcoleo, nella corsia contrapposta al senso di marcia vigente, istituita al punto 1 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 801 del 01/10/2020;

4. istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in piazza Vittoria e via Partenope.