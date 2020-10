Il Comune di Napoli cambia ancora il piano traffico straordinario per la chiusura della Galleria Vittoria. Saranno istituiti una nuova corsia preferenziale in via Arcoleo in direzione piazza Vittoria-via Domenico Morelli, con senso di marcia invertito rispetto ad adesso, e strisce pedonali in via Partenope per consentire l'attraversamento di chi è a piedi. In via Santa Lucia senso unico da via Cesario Console a via Chiatamone. In via Acton divieto di sosta con rimozione carro gru. I correttivi scatteranno nelle prossime ore -probabilmente da lunedì – non appena sarà installata la segnaletica provvisoria. Un modo per snellire il traffico e consentire ai veicoli autorizzati, come le ambulanze del 118 e le vetture delle forze dell'ordine di potersi districare nel traffico che in questi giorni ha paralizzato Santa Lucia. La corsia potrà essere utilizzata anche dai taxi, consentendo collegamenti più veloci per chi utilizza il trasporto pubblico non di linea.

Via Arcoleo, cambia il senso di marcia di una corsia

Dopo la prima settimana di sperimentazione del nuovo piano di viabilità legato alla chiusura della Galleria Vittoria – che potrebbe riaprire tra due settimane – il Comune ha già fatto alcuni correttivi, a cominciare dal divieto di sosta sul lato mare di via Chiatamone, che era completamente paralizzata. Mentre adesso arrivano nuove modifiche dettate soprattutto dall'esigenza di mobilità delle forze dell'ordine – in via Morelli si trova in fatti il Comando dei Carabinieri di Napoli, e dei mezzi di soccorso come le ambulanze e i vigili del fuoco, che in questi giorni hanno avuto grosse difficoltà a spostarsi dalla parte est a quella ovest della città. Ecco in dettaglio cosa cambia con i nuovi correttivi in vigore fino alla riapertura della Galleria della Vittoria: