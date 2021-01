Tre mesi di lavori per riaprire subito la Galleria Vittoria, poi il restyling completo del tunnel tra 4 o 5 anni. È questo il piano del Comune di Napoli per il rientro alla normalità della circolazione nella zona del Lungomare, dopo la chiusura della Galleria avvenuta il 23 settembre scorso dopo il crollo di un pannello del rivestimento interno. La struttura è stata poi posta sotto sequestro dalla magistratura. Nel frattempo, i tecnici di Palazzo San Giacomo hanno completato le analisi sulla sicurezza e realizzato il progetto definitivo. All'esito delle indagini della “caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti gli archi in cemento armato è stata verificata la tenuta di questi elementi che ha dato esito positivo, rassicurando dunque sulla capacità odierna delle strutture costituenti l'ossatura del terzo livello di rivestimento di assolvere alla propria funzione”. I lavori costeranno 607mila euro e saranno ultimati in 90 giorni.

Lavori per 600mila euro

Il progetto Manutenzione Straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria è stato approvato con la delibera di giunta 480 del 28 dicembre 2020. Negli scorsi mesi sono stati fatti diversi rilievi, sia a battitura dei pannelli, che con laserscanner e termoscanner, ma anche saggi ed esami dei materiali, nonché la verifica statica degli archi. Ci saranno lavori per tre mesi nelle more di una gara per la rivisitazione completa dell'attuale sistema di rivestimento entro 5 anni con possibile rimozione e ricostruzione o restauro del rivestimento oppure, cosa più realistica, una combinazione delle due cose. Cosa sarà fatto nell'immediato? Il potenziamento degli ancoraggi di specifici pannelli di rivestimenti, la ricostruzione dei rivestimenti asportati perché pericolanti, la riparazione o sostituzione del sistema del collettamento delle acque, il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione. I lavori avverranno nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria in vigore fino al 9 agosto 2021. L'importo è di 607.855,17 euro.