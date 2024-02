Galleria Umberto, sequestrato un altro locale: i vigili scoprono due operai nei sotterranei Sequestrato un locale di 30 metri quadrati nell’ipogeo della Galleria Umberto I. Scoperti due operai senza autorizzazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sequestrato un altro locale nella Galleria Umberto I di Napoli, dopo i due sequestri per lavori non autorizzati che hanno riguardato i nuovi store di Mondadori e Starbucks avvenuti a dicembre, come anticipato da Fanpage.it. Questa volta, gli agenti della Polizia Locale, dell'Unità Operativa Chiaia, guidata dal Comandante Bruno Capuano, sono intervenuti, insospettiti dalla presenza di polvere e terriccio all'interno della galleria. Hanno seguito la scia e scoperto un'enorme sala sotterranea, dove c'erano due operai, impegnati nella bonifica dell'area interrata, piena di numerosi rifiuti edili accatastati in mucchi pronti per lo smaltimento.

Scatta un nuovo sequestro

I due operai, risultati senza un regolare contratto di lavoro e incapaci di fornire documentazione relativa ai lavori in corso, hanno dichiarato l'assenza del proprietario dell'immobile e del tecnico responsabile, impossibilitato a raggiungere il luogo. Di fronte a ciò, l'intero immobile è stato sottoposto a sequestro penale per mancanza di autorizzazioni e per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, nonostante il locale sia soggetto a tutela monumentale. Il sequestro ha riguardato una superficie di circa 30 metri quadrati con soppalco, e vari ambienti a diverse profondità.

La Polizia Locale ha scoperto due operai nei sotterranei

La Galleria Umberto I, infatti, è un'opera monumentale al centro storico di Napoli, tra via Toledo e piazza Trieste e Trento. Purtroppo da molti anni preda del degrado. La Polizia Locale ha un presidio fisso all'interno della struttura ed è costantemente impegnata nell'attività di monitoraggio a tutela del decoro della Galleria e della sicurezza dei cittadini e dei turisti. Gli agenti della Polizia Locale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, hanno scorto tracce di polvere in prossimità di una saracinesca aperta a metà. Sono entrati e hanno scoperto degli immensi sotterranei che arrivano dall'altro lato fino a via Santa Brigida, quasi adiacenti all'ex salone Margherita. Qui hanno trovato i due operai che avevano anche attrezzi da lavoro. A quel punto, verificato che mancavano contratto di lavoro e documentazione sui lavori, è partita la segnalazione alla Procura, con la richiesta di sequestro. La Polizia Locale condurrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, in collaborazione con la Soprintendenza e i tecnici comunali.