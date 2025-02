Galleria Umberto di Napoli, svelata la facciata di via Toledo dopo 11 anni: rimossi i ponteggi

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Svelata la facciata della Galleria Umberto I di Napoli che dà su via Toledo dopo 11 anni. Le impalcature sono in via di rimozione, e, come anticipato da Fanpage.it, entro la fine di questa settimana saranno completamente smontate. Erano lì da 11 anni, da quando il cantiere fu bloccato per l'inchiesta sulla morte del 14enne Salvatore Giordano, vittima di un tragico incidente: fu colpito da un fregio staccatosi dalla volta. Oggi le impalcature superiori sono state rimosse, svelando il nuovo aspetto della facciata della galleria su via Toledo, completamente restaurata, con colori chiari.

Cantiere in via Toledo per rimuovere i ponteggi

I lavori di rimozione si tengono la mattina, dalle 6,00 alle 10,00. Il cantiere in strada viene montato la mattina presto e rimosso prima che aprano i negozi. La liberazione della facciata della Galleria, nascosta dai tubi innocenti da oltre un decennio, è di forte impatto visivo per la cittadinanza. In questi anni, le impalcature non sono state toccate perché era in corso il processo e non si poteva muovere nulla. Ma il piano per la riqualificazione della Galleria Umberto prosegue e vede seduti allo stesso tavolo vari attori istituzionali. Dalla Soprintendenza, al Comune di Napoli, alla Prefettura. Accanto al recupero dell'antica facciata, infatti, è prevista una lunga serie di interventi per restaurare pavimentazioni, rosoni e vetrate e per migliorare la sicurezza.

Infine, sui tre lati della Galleria Umberto di Santa Brigida, via Verdi e Portico San Carlo saranno installati i cancelli, che verranno chiusi di notte per evitare le incursioni di vandali e teppisti. Le grate saranno una opera d'arte: a forma di sipario, per trasformare l'immensa navata in un palcoscenico, recuperando l'antica funzione della galleria, per decenni luogo di incontro in città di compositori, poeti e parolieri.