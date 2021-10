Trasporto pubblico a Napoli

Galleria Quattro Giornate chiusa anche domani, l’assessore Cosenza: “Presto riaperta una corsia” L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza: “È possibile fare una galleria provvisoria, una galleria nella galleria, in tempi rapidi. La Galleria Quattro Giornate non è sequestrata. Ieri ho parlato con il pm. Abbiamo accelerato i lavori fatti in piena sicurezza. Se non viene sequestrata, sono abbastanza ottimista sulla riapertura”.

Pierluigi Frattasi

La Galleria Quattro Giornate potrebbe riaprire presto ad una corsia. Lo ha annunciato il nuovo assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, questa mattina, a margine della presentazione della giunta comunale Manfredi, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Cosenza ha cominciato a seguire il caso della galleria, chiusa da due giorni dopo la scoperta di infiltrazioni d'acqua nella volta – stesso episodio già accaduto lo scorso giugno – ancora prima di essere nominato nell'esecutivo cittadino.

Una impalcatura in Galleria per aprire una corsia

Qual è il piano che sta seguendo il Comune per riaprire la Galleria Quattro Giornate? Da due giorni ormai si sta lavorando per costruire una impalcatura sotto la volta, con delle paratie che mettano al riparo da possibili perdite e cedimenti. Si tratta di una sorta di armatura, costruita con i tubi innocenti, che potrebbe consentire la riapertura almeno di una corsia, in luogo delle due corsie e mezzo della galleria.

"I lavori vanno molto bene – spiega Cosenza – è possibile fare una galleria provvisoria, una galleria nella galleria, in tempi rapidi. La Galleria Quattro Giornate non è sequestrata. Ieri sono stato sul posto per circa 7 ore, seguendo i lavori, e sono tornato anche stamattina. La Galleria Quattro Giornate non è sequestrata. Ieri ho parlato con il pm. Abbiamo accelerato i lavori fatti in piena sicurezza. Se non viene sequestrata, sono abbastanza ottimista sulla riapertura in tempi brevi".

Sul futuro Cosenza ha le idee chiare: "Il tema sarà non farsi prendere dall'emergenza e lavorare sulla progettualità. È anche il nostro mestiere. terminare le metropolitane e idearne nuovi, associare lavori stradali e fognari. Arriveranno risorse dalla Regione e Ministero per il rifacimento delle strade. I lavori sulle fogne non si vedono ma poi se non si fanno il mare è inquinato. Anche sui trasporti abbiamo intenzione di fare tanto per migliorare i servizi e le frequenze dei mezzi pubblici".