Riapre anche la seconda corsia nei 300 metri finali, da oggi, nella Galleria Laziale di Napoli, che collega Fuorigrotta a piazza Sannazaro e quindi al Lungomare e al centro della città, dove si stanno eseguendo i lavori di ammodernamento della rete elettrica sottostante nella parte corrispondente alla corsia di destra. L'intervento necessario ha avuto un impatto notevole sulla circolazione dei veicoli e anche ieri si sono registrate lunghe code, soprattutto nelle fasce di punta della mattina. Da oggi, però, la situazione dovrebbe migliorare. Terna ha fatto sapere che i lavori di ammodernamento della rete elettrica all’interno della Galleria Laziale proseguiranno fino al 17 aprile 2021, secondo quanto stabilito in accordo con il Comune di Napoli nel Tavolo tecnico istituito con l'azienda.

I lavori in Galleria Laziale, anche detta di Posillipo, come anticipato da Fanpage.it, hanno una durata di due mesi. Oltre ai lavori di efficientamento e di miglioramento dell'illuminazione all'interno del tunnel, Terna, sempre in accordo con il Comune, provvederà anche al ripristino del manto stradale con un deciso miglioramento in termini di percorrenza. Da oggi, martedì 16 marzo 2021, è previsto inoltre un allargamento della viabilità su due corsie negli ultimi 300 metri della Galleria Laziale, per garantire un deflusso più agevole e ridurre al minimo l'impatto dei lavori sulla viabilità. Sempre nella X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta sono previsti altri lavori in viale della Liberazione, per la posa del cavo elettrico di media tensione da parte dell'E-Distribuzione Spa. Non sarà necessario chiudere la strada per effettuare l'intervento.