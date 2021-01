Chiude per lavori una corsia della Galleria Laziale fino al 5 marzo. Per consentire la posa dei cavi dell’alta tensione dell’elettrodotto Fuoriogrotta-Napoli Centro da parte della Terna Spa nella Galleria Posillipo (Laziale) da oggi e fino all’inizio del mese di marzo gli operai occuperanno una corsia sul lato destro della Galleria che da Fuorigrotta va in direzione di piazza Sannazaro, lasciando libere al traffico veicolare le rimanenti corsie. La Galleria, quindi, non sarà chiusa, ma subirà solo una leggera riduzione della carreggiata. Considerando però che si tratta di una arteria fondamentale per la circolazione che collega l’area occidentale al Lungomare e al centro di Napoli, sono prevedibili disagi.

Cantieri anche a viale Augusto e parco San Paolo

Nel quartiere di Fuorigrotta nei prossimi giorni sono previsti anche altri lavori. Si va dalla zona di viale Augusto, dove è previsto lo scavo di sondaggi per la posa di cavi di alta tensione, in particolare sull’area delle strisce blu. Quindi, i lavori non dovrebbero intralciare la circolazione dei veicoli. Un altro intervento, invece, riguarderà il cantiere della Linea 7 di viale Bakunin, dove sarà posto il cavo elettrico che alimenterà la metropolitana nella Bretella Monte Sant’Angelo – Stazione Parco San Paolo, i lavori dovrebbero durare circa una settimana e non prevedono la chiusura della strada. Il cantiere dovrebbe occupare infatti l’area degli stalli di sosta a pagamento dell’Anm, che per l’occasione, in corrispondenza del civico 15, di via Bobbio, potrebbero essere convertiti provvisoriamente dalla disposizione a spina di pesce a quella in linea, per consentire il passaggio dei mezzi pesanti.