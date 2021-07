G20

G20 Napoli, in zona rossa corridoi per pedoni, stop a scooter e auto. Via Chiatamone a doppio senso Per il G20 via Chiatamone a doppio senso di marcia. Sono previste tre fasce di protezione: Zona di massima sicurezza in piazza del Plebiscito, Zona di sicurezza sul Lungomare, Zona di Rispetto. Ecco le strade alternative, i corridoi per i pedoni e dove parcheggiare l’auto. Divieti anche per i residenti.

Per il G20 sul Clima a Napoli la Prefettura e il Comune hanno varato un piano traffico blindatissimo che terrà fuori i non addetti ai lavori dai luoghi degli eventi che si terranno da domani martedì 20 luglio a venerdì 23. Via Chiatamone per tutto il periodo dell'evento sarà a doppio senso di marcia. Sono previste, nel complesso, tre fasce di protezione per l'area del G20.

Una Zona rossa di massima sicurezza, che circonda il Palazzo Reale e comprende piazza del Plebiscito, dove non passano né veicoli né pedoni, che avranno corridoi riservati esterni.

Una Zona rossa di sicurezza, nell'area del Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro, dove non entrano le auto, e i pedoni possono passare solo sul marciapiedi lato mare. Interdetti quindi il marciapiedi lato hotel e la carreggiata centrale, dove possono circolare solo bus pubblici e taxi.

Infine, una Zona riservata di Rispetto che riguarda le strade circostanti, come via Santa Lucia e via Generale Orsini, o piazza Carolina, dove si circolerà con i mezzi privati, ma saranno sospese sosta e fermata (cancellate anche le strisce bianche e blu), sia per le auto che per gli scooter, e si potrà circolare a piedi.

Nelle tre aree sono vietati i cortei e le manifestazioni pubbliche e saranno rimosse anche le campane dei rifiuti. Le zone rosse di massima sicurezza e di sicurezza scatteranno soltanto nei giorni degli eventi principali con i ministri del G20 del 22 e 23 luglio.

Zona Rossa di Massima sicurezza, chi passa

La Zona rossa di massima sicurezza, come detto, è l'area che circonda il Palazzo Reale di Napoli e comprende piazza del Plebiscito, una parte di piazza Trieste e Trento, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga. Qui non passano né veicoli (sia auto che scooter) né pedoni. Sarà in vigore dalle 7 di mattina del 22 luglio alle ore 24 del 23 luglio. Sono stati previsti dei corridoi per i pedoni che per attraversare piazza del Plebiscito potranno passare sotto il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola (per chi proviene da Monte di Dio e da piazza Carolina). Visto che il viale della Prefettura sarà invece chiuso. Sarà aperto invece ai mezzi autorizzati l'interviale di Palazzo Salerno.

Sarà chiusa sia ai veicoli che ai pedoni Piazza Trieste e Trento, lato Gambrinus, tra l'interviale della Prefettura e via Chiaia e l'angolo edificio-Chiesa di San Ferdinando con esclusione della fontana centrale. Potranno passare solo gli autorizzati impegnati nell'organizzazione dell'evento, in possesso di badge. Ai residenti sarà consentito solo l'accesso pedonale, utilizzando il marciapiedi lato destro via San Carlo in direzione di piazza Trieste e Trento.

I divieti che partono domani 20 luglio

Dalle ore 00.01 del giorno 20 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021, scatta:

1. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta e il divieto di fermata con revoca di tutte le aree di sosta riservate e/o a pagamento (strisce blu) e dei motoveicoli, nelle seguenti strade:

a) piazza Trieste e Trento,

b) via San Carlo;

c) via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga,

2. in deroga ai divieti riportati al precedente punto 1, è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta personalizzati riservati ai disabili nominativamente autorizzati.

Via Chiatamone a doppio senso, le strade alternative

Si è reso necessario istituire il doppio senso di circolazione su via Chiatamone, con probabili rallentamenti nella percorrenza da Chiaia al Centro e viceversa. Al fine di non impegnare tale asse stradale con probabili ripercussioni e rallentamenti su tutta la viabilità dell'area centrale, si consigliano i seguenti percorsi:

Piazza Municipio – piazza Dante – via Salvator Rosa – corso Vittorio Emanuele zona Chiaia/Fuorigrotta e viceversa;

Piazza Municipio – piazza Dante – via Santa Teresa degli scalzi – Tangenziale – Fuorigrotta/Chiaia e viceversa

Cosa può fare chi ha il garage nella Zona di Rispetto

La circolazione dei veicoli privati nella Zona di Massima Sicurezza (Piazza del Plebiscito e dintorni) e nella Zona di Sicurezza (Lungomare) è vietata, anche ai clienti degli hotel che potranno raggiungere gli alberghi con i mezzi pubblici.

Nella zona riservata (come Santa Lucia e via Generale Orsini) è possibile raggiungere le autorimesse autorizzate per chi ha un box privato o un garage. Accessibili anche i garage di via Chiatamone, in quanto transitabile.

La sosta per i residenti

Per tutto il G20, i residenti, possessori di permesso di sosta per le strisce blu nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione coatta, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.