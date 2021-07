G20

A Napoli oltre alla zona rossa del G20 anche metro, funicolari e bus fermi per sciopero venerdì 23 Metro Linea 1, Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, bus, tram e filobus fermi venerdì 23 luglio per lo sciopero dei trasporti pubblici, in contemporanea con la Zona Rossa del G20 a Napoli, con la chiusura alle auto di piazza del Plebiscito e del Lungomare. In agitazione anche Eav, Ctp, Sippic Funicolare di Capri – ATC Capri e CLP. Rischio caos per la mobilità cittadina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non solo la zona rossa per il G20 a Napoli con piazza del Plebiscito e il Lungomare chiusi alle auto, venerdì 23 luglio il capoluogo partenopeo dovrà fare i conti anche con lo sciopero dei trasporti pubblici, che interesserà per 4 ore bus, filobus, tram, metropolitana Linea 1 e funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto dell’Anm dalle ore 11 alle 15, e si affianca all’altro sciopero nazionale per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri che coinvolgerà anche Eav, Ctp, Sippic Funicolare di Capri – ATC Capri e CLP. In queste condizioni la mobilità cittadina rischia il caos, a meno di un intervento delle istituzioni dell'ultim'ora per far slittare lo sciopero, che al momento resta confermato.

“In concomitanza con la vertenza nazionale del TPL – scrive il sindacato di base Usb – nell’ANM è stato proclamato uno sciopero aziendale che, oltre a denunciare i ritardi e i mancati accorgimenti in merito alla tutela della salute e della sicurezza nell’organizzazione del lavoro (vedi ad esempio attestamento filobus linea 204 e casi di mobbing), chiede: il pagamento dei premi di risultato successivi all’anno 2016 e blocco dei superminimi; incentivi economici – week end, indennità di condotta e di lavoro disagiato – per autisti; lavaggio gallerie della metropolitana linea 1 e formazione macchinisti nuovi treni; parità di trattamento nel riconoscimento del valore ticket e nel rilascio delle tessere familiari”.

E, ancora, “ripristino controlleria unica, con definizione dei ruoli e delle figure professionali; opportuni percorsi di assunzione, preferenziale, per gli Operatori di Esercizio interinali; immediato passaggio di personale dalla gomma (operatori di esercizio) al ferro; definizione del fabbisogno di personale aziendale”.