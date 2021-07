G20

G20 Napoli, Tangenziale gratis ai caselli di Corso Malta e Fuorigrotta il 22 e 23 luglio Per il G20 a Napoli è stata prevista l’esenzione del pedaggio della Tangenziale di Napoli ai caselli di Corso Malta e Fuorigrotta nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 luglio dalle ore 7 alle 22. Dal 20 al 24 luglio chiudono di notte alcune rampe degli svincoli: le date e i percorsi alternativi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tangenziale di Napoli gratis ai caselli di Corso Malta e Fuorigrotta giovedì 22 e venerdì 23 luglio dalle ore 7 alle 22 a causa del G20. La richiesta è arrivata dalla Prefettura di Napoli alla società Tangenziale per agevolare gli spostamenti in città. La zona di piazza del Plebiscito e del Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro sarà infatti interdetta alla circolazione per il periodo del summit dei ministri dell’Ambiente. Su via Chiatamone, contemporaneamente, sarà istituito il doppio senso di marcia, ma considerando che la strada è piuttosto stretta e che la Galleria Vittoria è ancora chiusa a causa del crollo di settembre, il Comune ha consigliato agli automobilisti di preferire come percorso alternativo la Tangenziale per spostarsi tra la parte occidentale e quella orientale della città.

Esenzione dal pedaggio per il G20, come funziona

L’esenzione del pedaggio al momento non è ancora ufficiale. Bisognerà attendere il comunicato della Prefettura di Napoli, condiviso dal Comune e dalla società Tangenziale, per avere l’ok definitivo, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma la richiesta è stata inserita nell’ordinanza prefettizia sul G20. Fonti del Comune confermano a Fanpage.it che il pedaggio sarà sospeso per quei due caselli nelle due giornate del G20.

Lavori in Tangenziale, chiudono le uscite di notte

Intanto, dalle ore 22,00 dei giorni 20, 21 e 22 luglio 2021 alle ore 6,00 dei giorni successivi (4 notti) verrà chiuso il tratto autostradale “Doganella/Capodimonte” in direzione Pozzuoli con conseguente: uscita obbligatoria “Doganella” in direzione Pozzuoli, per i veicoli provenienti dalle autostrade (possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Capodimonte” con percorso alternativo: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Domenico D’Ambra, via Arenaccia, via Nicola Nicolini, via Ponti Rossi, via Capodimonte); chiusura degli svincoli d’ingresso in direzione Pozzuoli di “Capodichino/aeroporto”, “Doganella/viale Maddalena” e “Corso Malta” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e dalla SS162/Dir, ingresso alternativo consigliato “Capodimonte”); chiusura Aree di Servizio AGIP “Doganella ovest” ed ESSO “Scudillo ovest”.