G20, Napoli blindata con 2mila uomini delle forze dell’ordine. Niente tavolini dei bar in zona rossa

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli blindata con 2mila uomini delle forze dell'ordine per il G20 sul Clima e l'Ambiente che parte domani martedì 20 luglio e si conclude venerdì 13. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Capitaneria di Porto. La Polizia Municipale di Napoli metterà in campo circa 200 agenti al giorno. Per l'evento internazionale che vedrà in città i ministri dell'Ambiente dei 20 Paesi aderenti, tra cui Stati Uniti, Russia e Cina e dell'Unione Europea, è stato messo in piedi un piano di sicurezza imponente.

Zona rossa transennata con i new jersey

La Zona Rossa, ossia l'area di massima sicurezza che circonda Palazzo Reale, dove si terrà il G20, che comprende Piazza del Plebiscito, e va da piazza Trieste e Trento (lato San Carlo e Gambrinus) fino al Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro (lato hotel), sarà interamente transennata con i new jersey: vietato il transito ad auto e pedoni. All'interno saranno sospese anche le concessioni per i tavolini di bar e ristoranti in Piazza Trieste e Trento e via San Carlo, via Cesario Console e sotto il colonnato della basilica di San Francesco di Paola. Controlli rafforzati all'Aeroporto di Capodichino e al Porto.

Vietati i cortei, metal detector negli hotel

Negli hotel del Lungomare potranno entrare solo gli ospiti e il personale autorizzato. Ci saranno appositi varchi presidiati con metal detector. Sia nella Zona Rossa (di massima sicurezza) che in quella “arancione” (zona riservata) del G20 saranno vietati cortei e manifestazioni. Il perimetro del divieto è molto ampio e va dal Lungomare a via Santa Lucia, fino a Corso Vittorio Emanuele, via Tasso, e dall'altro lato a via Toledo, all'altezza della Galleria Umberto I (dove sarà chiuso l'ingresso lato via San Carlo), incluse piazza Municipio e via Verdi. Il divieto di cortei vale anche per via Acton, da piazza Municipio alle scale. Nella stessa area, per motivi di sicurezza, saranno rimossi i cassonetti dei rifiuti. I cestini getta carta saranno sigillati.

Niente tavolini dei bar in piazza Trieste e Trento

Il piano sicurezza prevede per le giornate del 22 e 23 luglio la sospensione dei tavolini di bar e ristoranti in Piazza Trieste e Trento e via San Carlo, anche su via Cesario Console fino a Santa Lucia e sul Colonnato di San Francesco di Paola. Il Gambrinus chiuderà gli ingressi lato piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito. In piazza Municipio sospeso il parcheggio dei bus turistici City Sightseeing a Cavalli di Bronzo. Chiusi dal 21 al 23 luglio l'ascensore e le scale di via Acton che portano a via Cesario Console.

Chiusi i cantieri

Nella zona rossa saranno chiusi i cantieri edili in strada. Il materiale edilizio e gli attrezzi saranno sigillati per motivi di sicurezza. I cantieri saranno presidiati dai vigilantes h24. Liberati e ripuliti dal degrado i cantieri abbandonati.

Stop a tir e mezzi pesanti

Stop anche ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate nel perimetro che va da piazza Bovio, via Marina altezza Chiesa di Porto Salvo, viale Giulio Cesare altezza Sferisterio, piazza Museo, Corso Vittorio Emanuele.