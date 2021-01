"Avremmo dovuto riaprire oggi, per prepararci per il fine settimana, anche se non sappiamo ancora se la Campania sarà ancora arancione o gialla. Invece, ieri mattina, la brutta sorpresa. E quindi un altro giorno di chiusura". È amareggiato Fabiano Roberto, titolare della pizzeria Fiore Bianco di via Arenaccia, nel centro di Napoli, mentre racconta l'ennesima disavventura: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio hanno sfondato la vetrina del suo locale e hanno portato via il registratore di cassa e le due biciclette elettriche che usava per le consegne a domicilio. Un ennesimo colpo in un periodo in cui l'intero sistema economico è messo a dura prova dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni. Dopo la scoperta il titolare ha sporto denuncia alla Polizia di Stato.

"Nel dicembre 2019 ci eravamo spostati sul lungomare, in via Partenope, con alcuni soci avevamo deciso di fare un grosso investimento – racconta il giovane pizzaiolo napoletano a Fanpage.it – ma tre mesi dopo è arrivato il lockdown e siamo stati costretti a chiudere. Ho ripreso quindi la gestione della vecchia sede, in via Arenaccia, che avevo avviato due anni fa. Abbiamo riaperto a dicembre e subito abbiamo dovuto richiudere per le norme anti coronavirus. Poi abbiamo ricominciato appena possibile, ma con asporto e domicilio si lavora molto poco. Avevamo deciso quindi di chiudere il pomeriggio del 24 dicembre, con l'intenzione di riaprire oggi, 4 gennaio. Purtroppo, ieri mattina, un collega commerciante ci ha chiamato per dirci che aveva visto la nostra porta sfondata".

La pizzeria Fiore Bianco si trova a un paio di chilometri dal tratto di Calata Capodichino dove, poche ore prima del furto, è stato rapinato Giovanni, il rider di 52 anni accerchiato da una banda di giovanissimi che gli hanno portato via lo scooter. Il video di quell'aggressione è diventato virale ieri, stamattina la notizia che i presunti responsabili sono stati bloccati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato. "Ieri è stata una giornata bruttissima – dice ancora Roberto – dopo quello che è successo al mio locale ho saputo di altri tentati furti e ho visto il video della rapina ai danni di un uomo che stava solo cercando di lavorare. Invece stamattina la prima cosa che ho letto è stata la notizia degli arresti, del ritrovamento del motorino e della grande solidarietà che è arrivata dalla gente. Almeno una cosa bella in questo periodo".