Furto nel convento dei Frati Cappuccini di Pietrelcina: salve le reliquie di San Pio Furto nel Convento dei Frati Cappuccini di Pietrelcina: rubato un migliaio di euro in contanti, salve invece le reliquie di San Pio custodite altrove.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Convento dei Cappuccini di Pietrelcina e il Museo di San Pio annesso.

Furto all'interno del Convento dei Frati Cappuccini di Pietrelcina, il comune di nascita di San Pio. Alcuni ladri sono riusciti a trafugare denaro contante all'interno della struttura religiosa. Il colpo è stato messo a segno con ogni probabilità la notte della Vigilia di Natale, ma i frati si sono accorti del tutto soltanto nella mattinata di Santo Stefano. All'interno della struttura non vi sono reliquie del Santo nato nella cittadina sannita, ma il bottino avrebbe potuto essere sicuramente più consistente se dal Convento si fossero spostati nel Museo di San Pio, che si trova annesso di fianco al Convento, oppure nella chiesa conventuale della Sacra Famiglia.

In quest'ultima, infatti, si trova l'unica reliquia del corpo di San Pio: l'osso ioide, un osso a forma di U che si trova alla base della lingua ma che, non essendo attaccato allo scheletro, si è staccato in maniera naturale dal corpo del Santo, ed è ora venerato come reliquia. Nel Museo invece, che si trova attaccato al Convento dei Frati Cappuccini, si trovano oggetti di uso quotidiano del Santo (lo scrittoio, il saio, il calice, e via dicendo) ma anche il Camice della Flagellazione, quello indossato da San Pio nel momento dei quattro fenomeni mistici (le visioni celesti , la stimmatizzazione, la coronazione di spine e la flagellazione). Il danno del furto è stato invece minimo: i ladri sono entrati nel Convento dopo aver forzato una delle camere dei frati, arraffando solo il poco denaro contante trovato alla Vigilia di Natale per poi fuggire col bottino. Il danno stimato e di circa un migliaio di euro in contanti.