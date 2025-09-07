napoli
Furto in un supermercato a Castellammare, 45enne ruba 22 confezioni di detersivi: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, con l’accusa di furto aggravato all’interno di un supermercato.
A cura di Valerio Papadia
Furto aggravato. Questa l'accusa con la quale la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Nello specifico, gli agenti del locale commissariato di polizia, nella serata di ieri, sabato 6 settembre, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa e sono intervenuti in un supermercato sito in via Napoli, per la segnalazione di un allarme in funzione presso l'attività commerciale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che, con una grossa busta, stava tentando di uscire dalle mura del supermercato; l'uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, lasciando sul posto la busta. L'uomo, però, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti che, all'interno della busta di cui prima, hanno riscontrato la presenza di 12 detersivi per il legno e 10 detersivi per lavastoviglie, appurando come il malvivente li avesse asportati dal supermercato poco prima del loro arrivo.

Pertanto, al termine dell'intervento, il 45enne – con precedenti di polizia, anche specifici – è stato tratto in arresto dagli agenti, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

